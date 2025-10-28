Алматыдағы ЖЭО-ларды газға ауыстыру қашан аяқталады
АСТАНА. KAZINFORM – «Самұрық-Энерго» акционерлік қоғамының басқарма төрағасы Қайрат Мақсұтов Үкімет отырысында Алматыдағы ЖЭО-ларды газға ауыстыру қашан аяқталатынын айтты.
– «Самұрық-Энерго» акционерлік қоғамының инвестициялық жобалар портфелінде 30-дан астам жоба іске асырылып жатыр. Оның ішінде қуаттылығы 11,6 ГВт болатын 18 жаңа генерациялау нысанын 2035 жылға дейін салу көзделіп отыр.
Компания газ, көмір, жаңартылатын және гидроэнергетика сияқты электр энергиясын өндірудің барлық салаларында жобаларды іске асыруда. Бірқатар жобалар Франция, Қатар, Қытай, Ресей және Біріккен Араб Әмірліктерінің серіктестерімен бірлесіп жүзеге асырылады, - деді Қайрат Мақсұтов.
Оның сөзінше, Алматы жылу электр орталықтарын (ЖЭО-2 және ЖЭО-3) газға ауыстыру жұмыстары бекітілген кестелерге сәйкес жүріп жатыр.
– Мұндағы екінші жылу электр орталығын 2026 жылғы қыркүйекте пайдалануға беруді жоспарлап отырмыз. Ал үшінші ЖЭО-ны 2026 жылғы желтоқсанда пайдалануға береміз.
Аталған жобалар елдің оңтүстігін энергиямен жабдықтау ахуалын жақсартып қана қоймай, Алматы қаласының экологиялық жағдайын жақсартады, - деді «Самұрық-Энерго» басшысы.
Айта кетейік, бүгінгі Үкімет отырысында электр энергетикасы саласын дамыту мен цифрландыру барысы талқыланды.