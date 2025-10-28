Үкімет электр энергетикасы саласын дамыту мәселесін талқылайды
АСТАНА. KAZINFORM – Бүгін Үкімет отырысында электр энергетикасы саласын дамыту мен цифрландыру мәселесі талқыға түседі.
Ал отырыс қорытындысы бойынша өтетін баспасөз конференциясында Энергетика вице-министрі Санжар Жаркешов, «Самұрық-Энерго» АҚ басқарма төрағасы Қайрат Мақсұтов, «KEGOC» АҚ басқарма төрағасы Нәби Айтжанов БАҚ өкілдері тарапынан туындайтын сауалдарға жауап береді.
Өткен аптадағы Үкімет отырысында ақпараттық және телекоммуникациялық инфрақұрылымды дамыту, жылыту маусымындағы өрт қауіпсіздігі шаралары қаралды.
Бірінші мәселе бойынша баяндама жасаған Премьер-министрдің орынбасары — Жасанды интеллект және цифрлық даму министрі Жаслан Мәдиевтің айтуынша, екі жылда 4G желісі барлық елді мекендердің 92 пайызына дейін жетеді.
— Қазір еліміздегі ауылдардың 84 пайызында мобильді интернет бар. 2027 жылдың соңына дейін байланыс операторлары бұл көрсеткішті одан әрі арттыру үшін бірқатар ауқымды жобаны жүзеге асырады. Нәтижесінде, 4G желісі барлық елді мекеннің 92 пайызына дейін жетеді. Сонымен қатар, 5G желісі облыстық және республикалық маңызы бар 20 қалаға енгізіліп, қалалардың 60-75% аумағын қамтитын болады. Бұдан бөлек, 40 000 шақырым автожол бойы 4G мобильді интернетімен қамтамасыз етіледі. Бұл жоба жеке инвесторды тарта отырып жүзеге асырылады, — деді Жаслан Мәдиев.
Ал «Қазақтелеком» акционерлік қоғамының басқарма төрағасы Бағдат Мусин Каспий табаны арқылы тартылатын оптикалық кабель қашан әзірленіп бітетінін айтты.
— 2025 жылы Каспий түбімен оптикалық кабель төсеуге бағытталған стратегиялық жобаны іске асырып бастадық. Бас мердігер таңдалды, ол — қытайлық ірі компания. Қазақстан мен Әзербайжан тарапынан теңіз зерттеулері де аяқталды. Кабельдің жобалық үлгісі әзірленіп, зауытта сынақтар жүргізіліп жатыр. Тиісті құрал-жабдықтар сатып алынды, — деді ол.
Талқыланған мәселені қорытындылаған Үкімет басшысы Олжас Бектенов «Қолжетімді Интернет» ұлттық жобасы 2027 жылға қарай елімізді байланыс желілерімен және ең кемі секундына 100 Мбит болатын жылдамдығы жоғары интернетпен 100% қамтуға мүмкіндік беретіндігін айта келе, бірқатар нақты тапсырма берді.
- Бірінші. Бүгінде біз телефон және интернет-алаяқтық жағдайларының көбейіп жатқанын көріп отырмыз. Олардың дені шетелдік нөмірлердің және ұлттық жүйемізде тіркелмеген құрылғылардың көмегімен жасалады. Сондықтан Жасанды интеллект және Ішкі істер министрліктері осындай заңсыз әрекеттерге тосқауыл қою жұмыстарын күшейтуі қажет. Деректер базасынан азаматтардың дербес мәліметтерінің таралып кеткені үшін жазаны қатаңдату керек. Мұндай талап мемлекеттік органдармен қатар, қаржы ұйымдарына, мобильді операторлар мен жеке бизнеске де қатысты болуға тиіс. Балалардың цифрлық кеңістікте қорғалуын қамтамасыз ету үшін sim kids жобасының тәжірибесін кеңінен тарату керек, - деді Премьер-министр.
Үкімет басшысы екінші мәселе ретінде байланыс нысандарын салу кезінде басы артық бюрократиядан арыла алмай келе жатқанымызды айтты.
- Кейде антенна бағанын орнату жұмыстарының өзі бір жылға дейін созылып кетуі мүмкін. Жаппай цифрландыру жағдайында мұндай үдерістерді оңтайландырып, барынша жеделдету керек. Жасанды интеллект министрлігіне Өнеркәсіп және Құрылыс министрлігімен, байланыс операторларымен бірге бір ай мерзімде осы мәселе бойынша нақты ұсыныстар әзірлеуді тапсырамын, - деді ол.
Сондай-ақ Олжас Бектенов елді мекендерде байланыс пен интернет сапасы төмен аймақтардың мәселесін біржола шешу үшін өңір әкімдіктеріне байланыс операторларына базалық станциялар орнатуға орын бөлуге, соның ішінде кез келген қолайлы нысандарда орналастыруға жәрдемдесуді тапсырды.
Отырыстың күн тәртібіне шығарылған екінші мәселе бойынша сөз сөйлеген Төтенше жағдайлар министрі Шыңғыс Әрінов елдегі ескірген газ баллондардың мәселесі шешімін әлі таппағанын айтты.
— Былтыр ескірген тұрмыстық газ баллондарын пайдалану мен оларды таңбалау мәселесін көтерген болатынмын. Қазір екі қалада (Щучинск және Степногорск) газ баллондарды таңбалау жөніндегі пилоттық жоба іске қосылды. Алайда, елдегі газ баллондарын өндіру және тозығы жеткендерін жою мәселесі шешілмеген күйде қалып отыр, — деді министр.
Осы орайда Премьер-министр Олжас Бектенов әкімдіктерге демалыс және мереке күндері жер үйлерге рейд жүргізіп, пештерді тексеруді жүктеді.
— Демалыс және мереке күндері тұрғын үй секторында рейдтер жүргізіп, жылыту пештерін тексеру қажет. Бұл іске әкімдік қызметтері мен ішкі істер министрлігінің қызметкерлерін де тарту керек. Рейд пен тексеру барысында өрт шығу қаупі бар және жылыту жүйесі дұрыс жұмыс істемейтін үйлер анықталуға тиіс. Аталған фактілер орын алған жағдайда оларды жою бойынша жедел шаралар қабылдаған жөн. Сонымен қатар Төтенше жағдайлар министрлігі тек ресми ұсынымдар берумен шектеліп қалмауы керек. Бұл — ең алдымен адамдардың қауіпсіздігіне қатысты мәселе. Сондықтан өте нақты әрі үйлесімді жұмыс қажет, — деді Олжас Бектенов.
Сонымен қатар ол Өнеркәсіп, Ұлттық экономика және Экология министрліктеріне осы жылдың соңына дейін Қазақстанда баллон шығару мәселесін шешуді тапсырды.
Үкімет басшысының дерегінше, өткен жылыту маусымында өрттен қаза тапқандардың дені — зейнеткерлер, жұмыссыздар, мүгедектігі бар адамдар. Осы орайда ол әлеуметтік тұрғыда осал топтардың баспанасын ерекше бақылауға алуды тапсырды.
— Өңір әкімдіктеріне Төтенше жағдайлар министрлігімен және Еңбек министрлігімен бірлесіп, бір ай ішінде халықтың әлеуметтік осал топтары тұратын үйлердің тізімін нақтылауды тапсырамын. Өңір әкімдіктері осы санаттағы адамдардың үйлерін ерекше бақылауда ұстап, оларға қажетті қолдау көрсетсін, — деді Премьер-министр.