    11:15, 12 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Алматыдағы жолаушылар пойызында уланған екі баланың жағдайы қалай

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алматыда пойызда уланып, жансақтау бөліміне түскен екі баланың жағдайы белгілі болды. Бұл туралы Алматы қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы хабарлады.

    Фото: Kazinform

    Ведомствоның мәліметінше, 11 бала ауруханаға жатқызылды, олардың екеуі жансақтау бөліміне түсті.

    12 желтоқсандағы жағдай бойынша реанимациядағы екі науқас бейінді бөлімшеге ауыстырылды, барлық бала қазір профильді бөлімшеде ем қабылдап жатыр.

    – Ауруханаға жатқызылған науқастардың жағдайы дәрігерлердің бақылауында. Олардың барлығы медициналық көмектің қажетті көлемімен қамтамасыз етілген, - делінген ведомство таратқан хабарламада.

    Қалған науқастар тексеруден өтіп, тиісті көмек көрсетілгеннен кейін тұрғылықты жері бойынша амбулаториялық емдеуге үйге жіберілді.

    Еске салайық, Алматы-2 теміржол вокзалында адамдар табиғи газдан уланып, 52 адам медициналық көмекке жүгінген еді. Олардың арасында балалар да бар: екеуі жансақтау бөліміне түскен. 

    Кейінірек Көліктегі полиция департаменті ҚР Қылмыстық кодексінің 156-бабы (Еңбекті қорғау қағидаларын бұзу) бойынша қылмыстық іс қозғағанын хабарлады.

    Бала Пойыз Алматы Улану
