KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    17:40, 01 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    «Алматыэлектротранс» экс-басшысына қатысты тергеу уақытша тоқтады

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Халықаралық іздеуде жүрген «Алматыэлектротранс» ЖШС бұрынғы бас директоры Берікхан Мырзакәрімов әлі табылмады. 

    «Алматыэлектротранс» экс-басшысына қатысты тергеу уақытша тоқтады
    Фото: Алматыэлектротранс ЖШС

    Алматы бойынша экономикалық тергеу департаменті Қылмыстық кодекстің 189-бабы 2-тармағы 4-бөлігі (Сеніп тапсырылған бөтен мүлікті иемдену немесе талан-таражға салу, яғни аса ірі көлемде жымқыру) бойынша экс-басшыға қатысты қозғалған қылмыстық іс бойынша түпкілікті процессуалдық шешім әлі қабылданбағанын мәлімдеді.

    — Күдікті Б. К. Мырзакәрімовке халықаралық іздеу жарияланғанына байланысты сотқа дейінгі тергеп-тексеру тоқтатылды. ҚПК-нің 201-бабына сәйкес, сотқа дейінгі тергеудің өзге деректері жария етілмейді, — деді Алматы бойынша экономикалық тергеу департаменті басшысының орынбасары Бауыржан Тілемісов.

    Айта кетейік, Мырзакәрімов «Алматыэлектротранс» ЖШС-ін 2021 жылғы ақпанда басқарған, ал 2023 жылғы желтоқсанда оған іздеу жарияланды.

    Ал 2025 жылғы тамызда Берікхан Мырзакәрімов шетелде іздестіріліп жатқаны хабарланды.

    Тегтер:
    Алматы Қылмыс Халықаралық іздеу
    Мейірман Лес
    Мейірман Лес
    Автор
    Соңғы жаңалықтар