KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    KZ
    Тренд:
    Ұлттық құрылтай Ұлттық құрылтай
    Ұлттық құрылтай

    Алматының Бостандық ауданында уақытша су беру шектеледі

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Бостандық ауданында сумен жабдықтау желілерінде жоспарлы-профилактикалық жұмыстардың жүргізілуіне байланысты су беру уақытша тоқтатылады.

    Алматының Бостандық ауданында уақытша су беру шектеледі
    Фото: Табиғи монополияларды реттеу комитеті

    «Алматы су» мекесінің мәліметінше, 13 тамыз сағат 21:00–ден 14 тамыз сағат 06:00–ге дейін тұрғын үйлер мен әкімшілік ғимараттарда су беру тоқтатылады. Уақытша су болмайтын аймақ: Әл-Фараби даңғылы — Назарбаев даңғылы — Абай даңғылы — Байзақов көшесі — Ботаникалық бақ — Ерғожин көшесі.

    — Жұмыстар қаланың сумен жабдықтау жүйесінің сенімділігі мен тұрақтылығын арттыру мақсатында қолға алынған. Су беру қайта қалпына келтірілгеннен кейін су құбырларының желілерін шаюға байланысты судың сапасы уақытша өзгеруі мүмкін, — деп ескертті «Алматы су».

    Мекеме мамандары су берілгеннен кейін желілер толық шайылғанша тұрғындарға кір жуғыш және ыдыс жуғыш машиналарды, сондай-ақ сумен жабдықтау жүйесіне қосылған басқа да құрылғыларды пайдаланбауды ұсынады.

    Еске салайық, Алматыда бірнеше күнге Жандосов және Центральная көшелері жабылды.

    Ауыз су Алматы Жөндеу жұмыстары ҚР Су ресурстары және ирригация министрлігі Су
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
    Авторлар