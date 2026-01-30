KZ
    14:53, 30 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Алматының ботаникалық бағы уақытша жабылады

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алматының бас ботаникалық бағы санитарлық жұмыстарға байланысты бір күнге жабылады.

    Ботанический сад в Алматы Алматыдағы ботаникалық бақ
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    2 ақпан күні бас ботаникалық бақ қала тұрғындары мен қонақтарын қабылдамайды. Одан кейінгі күндері жұмыс кестесі өзгеріссіз қалады.

    - Ботаникалық бақ күн сайын сағат 10:00-ден 18:00-ге дейін жұмыс істейді. Кассадағы техникалық үзіліс: 15:00-15:30. Санитарлық күн әр айдың бірінші дүйсенбісі белгіленген, - деп хабарлады бақтан.

    Еске салайық, жыл басында Алматының ботаникалық бағына кіру билеттерінің бағасы өсті. Қазір билет бағасы: ересектер үшін — 932,14 теңге, зейнеткерлер мен оқушылар үшін — 466,07 теңге, ал студенттер үшін — 745,71 теңге.

    Досбол Атажан
