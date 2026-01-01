Алматының ботаникалық бағына кіру билеттерінің бағасы өсті
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Алматының ботаникалық бағы қосымша құн салығына байланысты кіру билеттерінің бағасын өсірді.
— 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап Қазақстан Республикасының жаңартылған Салық кодексіне сәйкес ҚҚС негізгі мөлшерлемесі 12%-дан 16%-ға дейін ұлғаяды. Осыған байланысты, ҚҚС билет бағасына кіретіндіктен, Бас Ботаникалық баққа кіру билеттерінің құны өзгереді, — делінген хабарламада.
Енді ботаникалық баққа кіру ақысы:
• ересектер үшін — 932,14 теңге;
• зейнеткерлер мен оқушылар үшін — 466,07 теңге;
• студенттер үшін — 745,71 теңге болады.
Әкімшілік тиынмен есеп айырысуға байланысты келушілерге қолайсыздық туындауы мүмкін екенін ескертіп, кешірім өтінді.
Қазіргі уақытта Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетімен бірге қызмет көрсету тарифтерін тиынсыз форматқа көшіру мәселесі пысықталып жатыр.
Еске салайық, бұған дейін Алматының ботаникалық бағы 3 қаңтарға дейін жабық болатынын хабарлағанбыз.