    15:50, 06 Тамыз 2025 | GMT +5

    Алматының Ботаникалық бағында аққудың мойнынан тартқан адам іздестіріліп жатыр

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алматының Ботаникалық бағында ер адам аққуға қатыгездік көрсеткен. 

    Аққу
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    Оқиғаның бейнежазбасы әлеуметтік желіде тарады. 

    Алматы қаласының полиция департаменті ер адамның іс-әрекетіне құқықтық баға берілетінін хабарлады.

    – Алматы қаласының Ботаникалық бағында құсқа қатыгездік жасау фактісі бойынша тексеру басталды. Оның іс-әрекетіне құқықтық бағалау беріледі және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шаралар қабылданады. Басқа да мән-жайлары анықталып жатыр, - деп хабарлады департаменттен.

    Еске салайық, 2022 жылы 2 наурыздан бастап «Жануарларға жауапкершілікпен қарау туралы» заң күшіне енді. Заң жануарларды қорғау, қауіпсіздікті қамтамасыз ету, ізгілікті нығайту және жануарларды асырау кезінде қоғамның адамгершілік қағидаттарын сақтау мақсатында қабылданды.

    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
    Автор
