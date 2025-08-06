Алматының Ботаникалық бағында аққудың мойнынан тартқан адам іздестіріліп жатыр
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алматының Ботаникалық бағында ер адам аққуға қатыгездік көрсеткен.
Оқиғаның бейнежазбасы әлеуметтік желіде тарады.
Алматы қаласының полиция департаменті ер адамның іс-әрекетіне құқықтық баға берілетінін хабарлады.
– Алматы қаласының Ботаникалық бағында құсқа қатыгездік жасау фактісі бойынша тексеру басталды. Оның іс-әрекетіне құқықтық бағалау беріледі және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шаралар қабылданады. Басқа да мән-жайлары анықталып жатыр, - деп хабарлады департаменттен.
Еске салайық, 2022 жылы 2 наурыздан бастап «Жануарларға жауапкершілікпен қарау туралы» заң күшіне енді. Заң жануарларды қорғау, қауіпсіздікті қамтамасыз ету, ізгілікті нығайту және жануарларды асырау кезінде қоғамның адамгершілік қағидаттарын сақтау мақсатында қабылданды.