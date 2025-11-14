Алматының бір ауданы кешеден бері жарықсыз отыр
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Алматының Алатау ауданында 13 қарашадан бері жарықсыз отырған шағынаудандар бар.
«Алатау жарық компаниясы» АҚ мәліметінше, 13 қараша күні 110 кВ № 124А және № 101А электр желілерінің апатты ажыратылуы тіркелген. Оқиға салдарынан бірқатар ірі қосалқы станция — ПС-162А «Алғабас», ПС-169А «Ақбұлақ» және ПС-123А «АТЭЦ-2» уақытша тоқтан ажыратылды.
Апаттың кесірі Алатау ауданындағы тұтынушыларға тиді.
Электр қуаты Ақбұлақ, Алғабас, Ақкент, Саялы, Теректі, Ғажайып, Көксай, Нұркент, Дарабоз, Зерделі, сондай-ақ Райымбек даңғылы — Момышұлы — Мөңке би көшелері арасындағы аумақта өшіп қалды.
Оқиға орнына жедел түрде апаттық-қалпына келтіру бригадалары жіберіліп, мамандар апаттың себебін анықтауға және тоқ беру жүйесін қалпына келтіруге кіріскен.
Алайда 14 қараша сағат 9:30–дағы жағдай бойынша бірнеше шағынаудан тұрғыны редакциямызға әлі де жарықсыз, жылусыз әрі ыстық сусыз отырғанын айтты.
«Алатау жарық компаниясы» 14 қараша, сағат 00:12–де ПС-169А «Ақбұлақ» қосалқы станциясы 110 кВ № 101А желісі арқылы қайта қосылғанын хабарлады.
— Қазіргі уақытта Нұркент, Ақкент, Алғабас, Теректі, Көксай шағынаудандарын электр энергиясымен қамту жұмыстары жалғасып жатыр. Ақбұлақ шағынауданында жартылай қосылды. Энергиямен жабдықтау толық қалпына келгенше апаттық-қалпына келтіру жұмыстары үздіксіз жүргізіледі, — деп хабарлады компания.
Еске салайық, бұған дейін Алматының бірнеше ауданында уақытша жарық сөнетінін жазған едік.