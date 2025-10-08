KZ
    Алматының бірнеше ауданында 9 қазанда суық су уақытша өшіріледі

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Ертең, 9 қазанда Алматының бірнеше көшесінде суық су беру уақытша тоқтатылады.

    в
    Фото: pexels

    «Алматы Су» кәсіпорнының мәліметінше, су екі учаскеде болмайды.

    Ақсай сүзгі станциясының құрылысына байланысты 9 қазан күні сағат 22:00-ден 10 қазан таңғы 06:00-ге дейін Наурызбай ауданындағы Таужолы, Тастыбұлақ және Ақжар (шығыс бөлігі) шағын аудандарында суық су беру уақытша тоқтатылады.

    Сол күні сағат 09:00-ден 17:00-ге дейін жаңа су құбыры желісін қосу жұмыстарына байланысты суық су Көктем-3 шағын ауданындағы 16А үйде (Пoсейдон мейрамханасы) және Жандосов көшесі 2Б мекенжайында («Метро» ойын-сауық орталығы) болмайды.

    – Уақытша қолайсыздықтар үшін кешірім сұраймыз және техникалық жұмыстар жүргізудің қажеттілігіне байланысты шектеулерге түсіністікпен қарауды сұраймыз, - делінген «Алматы Су» хабарламасында.

    Еске салайық, бұған дейін қазан айынан бастап Алматыдағы суық сумен жабдықтау және су бұру қызметтерінің төлемдері жаңа тарифтер бойынша алынатынын жазғанбыз. Сондай-ақ есептеу әдісі де өзгереді – енді тұтыну көлеміне қарамастан, бірыңғай тариф қолданылады.

    Алматы Алматы облысы Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық мәселелері Су
