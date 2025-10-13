Алматының екі ауданында суық су өшіріледі
АЛМАТЫ. KAZINFORM – «Алматы Су» компаниясы Наурызбай және Бостандық аудандарында суық су беру уақытша тоқтатылатынын хабарлады.
Суық су инженерлік желілерді ауыстыру жұмыстарына байланысты өшіріледі.
Кестеге сәйкес, 2025 жылғы 13 қазан сағат 22:00-ден 14 қазан сағат 08:00-ге дейін суық су болмайтын аумақтар:
• Наурызбай ауданы – Рахат және Құрамыс шағынаудандары (шығыс бөлігі);
• Бостандық ауданы – Мирас шағынауданы, Presidents Park тұрғын үй кешені, Private Hospital, Алматы Жайлау гольф клубы.
Сонымен қатар 2025 жылғы 14 қазан сағат 22:00-ден 15 қазан сағат 08:00-ге дейін инженерлік желілерді ауыстыру жұмыстары кезінде суық су келесі мекенжайларда болмайды:
• Наурызбай ауданы – Рахат және Құрамыс шағынаудандары (шығыс бөлігі);
• Бостандық ауданы – «Солнечная долина», «Miras Park», «Долина Роз», «Таң Нұры» тұрғын үй кешендері және Мирас шағынауданы.
Компания тұрғындардан уақытша қолайсыздықтар үшін кешірім сұрап, техникалық жұмыстарға түсіністікпен қарауды өтінді.
Еске салайық, бұған дейін қазан айынан бастап Алматыдағы суық сумен жабдықтау және су бұру қызметтерінің төлемдері жаңа тарифтер бойынша алынатынын жазғанбыз.
Тарифтерді төмендету Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Алматы бойынша департаментінің талаптарына сәйкес жүзеге асырылды.