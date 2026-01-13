KZ
    03:43, 13 Қаңтар 2026

    Алматының жаңадан тағайындалған бас полицейі мәлімдеме жасады

    АЛМАТЫ. KAZINFORM —  Алматы полиция департаментінің жаңадан тағайындалған бастығы Айдын Қабдұлдинов қызметіне кірісіп, алғашқы мәлімдемесін жасады.

    Алматының жаңадан тағайындалған бас полицейі мәлімдеме жасады
    Фото: Алматы полиция департаменті

    Ол Алматының өзі үшін бейтаныс қала емес екенін айтты. Оның сөзінше, Алматы — оның кәсіби тұрғыда қалыптасып, қызмет жолының маңызды кезеңдері өткен қала.

    — Бұл мегаполис әрдайым ашықтығымен, белсенді азаматтық ұстанымымен және әділдікке деген талабы жоғары тұрғындарымен ерекшеленеді. Алматылықтар — бейжай қарамайтын, сұрай білетін әрі бірге жұмыс істеуге дайын халық, — деді ол.

    Жаңа басшы алдыңғы басшылық пен жеке құрамға атқарған еңбегі үшін алғыс айтып, қоғамдық тәртіп саласындағы қазіргі нәтижелер сол жүйелі жұмыстың жемісі екенін жеткізді. Оның айтуынша, негізгі міндет — бар жақсыны сақтап, тиімді бағыттарды күшейту.

    Айдын Қабдұлдиновтың сөзінше, қылмысқа қарсы күресте тек жауап берумен шектелмей, алдын алу, түсіндіру, халықпен тікелей жұмыс істеуге басымдық беріледі.

    — Қауіпсіздік диалогсыз болмайды. Полиция, тұрғындар, журналистер мен қоғам бәріміздің мақсатымыз ортақ: тыныш, қауіпсіз әрі сенімді қала, — деді ол.

    Жаңа тағайындалған бас полицей ашық жұмысқа, өзара сенімге және бірлескен әрекетке дайын екенін мәлімдеді.

    Еске салайық, 2026 жылғы 9 қаңтарда Алматы полиция департаментінің жаңа басшысы болып полиция генерал-майоры Айдын Қабдұлдинов тағайындалды. Ол мұның алдында Солтүстік Қазақстан облысы полиция департаментінің басшысы қызметін атқарған.

    Алматы мәлімдеме Қылмыспен күрес Полиция Қауіпсіздік
