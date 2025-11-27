KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    20:49, 27 Қараша 2025 | GMT +5

    Әлімханұлы үш белбеу үшін өтетін жекпе-жек алдында жанкүйерлеріне уәде берді

    АСТАНА. KAZINFORM – WBO және IBF нұсқалары бойынша орта салмақтағы әлем чемпионы Жәнібек Әлімханұлы 6 желтоқсанда өтетін, WBA белбеуінің иегері кубалық Эрисландии Лараға қарсы айқасы қарсаңында мәлімдеме жасады.

    Жанибек Алимханулы дал обещание перед боем за три титула
    Фото: Жәнібек Әлімханұлының желідегі парақшасынан

    Боксшы өзінің Х әлеуметтік желісіндегі жазбасында алдағы қарсыласының деңгейін атап өтіп, жанкүйерлеріне нақты уәде берді.

    «Лара менің деңгейімдегі боксшымен әлі жұдырықтасқан жоқ. Ол «Жәнібек менің деңгейімде ешкіммен жекпе-жекке шықпады» депті. Бірақ мен де айта аламын, ол да менің деңгейімдегі боксшымен кездескен жоқ. Мен жыл нокаутын жасаймын», – деп жазды Жәнібек Әлімханұлы.

    Боксшы жазбасына теңіз жағасында түсірілген суретін қоса жариялаған.

    Шаршы алаңдағы жекпе-жек орта салмақтағы төрт негізгі чемпиондық белбеудің үшеуі үшін өтеді. Бәсеке АҚШ-тың Техас штатындағы Сан-Антонио қаласында орналасқан Frost Bank Center аренасында ұйымдастырылады. 42 жастағы Эрисланди Лара тәжірибесі мен тактикалық шеберлігімен танымал және Жәнібектің карьерасындағы ең күрделі қарсыластардың бірі саналады.

    Бұған дейін Әлімханұлы жекпе-жек алдындағы допинг-тест нәтижесін жариялаған болатын. Сондай-ақ ол 6 желтоқсанда Лараны қалай жеңетінін де айтып өткен еді.

    Тегтер:
    Бокс Спорт Жәнібек Әлімханұлы
    Асхат Райқұл
    Асхат Райқұл
    Автор
    Соңғы жаңалықтар