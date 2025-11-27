Әлімханұлы үш белбеу үшін өтетін жекпе-жек алдында жанкүйерлеріне уәде берді
АСТАНА. KAZINFORM – WBO және IBF нұсқалары бойынша орта салмақтағы әлем чемпионы Жәнібек Әлімханұлы 6 желтоқсанда өтетін, WBA белбеуінің иегері кубалық Эрисландии Лараға қарсы айқасы қарсаңында мәлімдеме жасады.
Боксшы өзінің Х әлеуметтік желісіндегі жазбасында алдағы қарсыласының деңгейін атап өтіп, жанкүйерлеріне нақты уәде берді.
«Лара менің деңгейімдегі боксшымен әлі жұдырықтасқан жоқ. Ол «Жәнібек менің деңгейімде ешкіммен жекпе-жекке шықпады» депті. Бірақ мен де айта аламын, ол да менің деңгейімдегі боксшымен кездескен жоқ. Мен жыл нокаутын жасаймын», – деп жазды Жәнібек Әлімханұлы.
Боксшы жазбасына теңіз жағасында түсірілген суретін қоса жариялаған.
Шаршы алаңдағы жекпе-жек орта салмақтағы төрт негізгі чемпиондық белбеудің үшеуі үшін өтеді. Бәсеке АҚШ-тың Техас штатындағы Сан-Антонио қаласында орналасқан Frost Bank Center аренасында ұйымдастырылады. 42 жастағы Эрисланди Лара тәжірибесі мен тактикалық шеберлігімен танымал және Жәнібектің карьерасындағы ең күрделі қарсыластардың бірі саналады.
Бұған дейін Әлімханұлы жекпе-жек алдындағы допинг-тест нәтижесін жариялаған болатын. Сондай-ақ ол 6 желтоқсанда Лараны қалай жеңетінін де айтып өткен еді.