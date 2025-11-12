KZ
    19:40, 12 Қараша 2025 | GMT +5

    Жәнібек Әлімханұлы допинг сынамасынан өтті

    АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстандық былғары қолғап шебері Жәнібек Әлімханұлы орта салмақтағы WBO, IBF және WBA белбеулері үшін біріккен титулдық жекпе-жек алдында допинг сынамасын тапсырды. 

    Фото: No Limit Boxing

    Бұл жөнінде Qazaq Style лақап атымен танымал боксшы Instagram-да жазба жариялады. Әлімханұлының жеке парақшасындағы Stories жүйесінде қан сараптамасының суреті бейнеленген. 

    – Мен қашанда таза спортты қолаймын. Спортшының допингті қолдануына қарсымын. Біз VADA-ға тест тапсырдық, кеше нәтижесі келді – барлығы таза, - деп жазды Жәнібек Әлімханұлы.

    Отандасымыз бүгінге дейін WBO, IBF тұжырымдары бойынша орта салмақтағы әлем чемпионы атағына ие болған. Енді Жәнібек 6 желтоқсанда WBA тұжырымы бойынша орта салмақтағы әлем чемпионы, 42 жастағы Эрисланди Ларамен қолғап түйістіреді. 

    Бұл жекпе-жек АҚШ-тың Техас штатында орналасқан Сан-Антонио қаласында өтеді. Аталған бокс кешінде Ламонт Роуч пен Исаак «Питбуль» Крус та өзара кім мықтыны анықтайды.

    Жәнібек Әлімханұлы 1993 жылы 1 сәуірде дүниеге келген. Әуесқой бокста 2013 жылы әлем чемпионы атағынып, сол жылы Азия чемпионатында жеңіс тұғырына көтерілді.

    2015 жылдан бері кәсіпқой бокста 17 жекпе-жек өткізіп, соның барлығында жеңіске жеткен. 

    Бұған дейін Жәнібек Әлімханұлы желіге алдағы жекпе-жегі жайында жазба жариялағанын жазған едік. 

