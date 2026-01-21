Алтын бағасы Гренландиядағы жағдайға байланысты күрт өсті
АСТАНА. KAZINFORM – АҚШ пен Еуропа арасындағы шиеленіс қаржы нарықтарын дүр сілкіндіріп, сауда соғысы туралы әңгімелерді қайта жандандырды.
Әлемдік нарықтар жоғары дайындық жағдайында
Еуропалық қор нарықтары екінші күн қатарынан құлдырау үстінде. АҚШ-та Dow Jones индексі 1,7%-дан астамға, S&P 500 – 2%-дан астамға, ал Nasdaq шамамен 2,4%-ға төмендеді.
Сәрсенбіде Азия-Тынық мұхиты қор нарықтары аралас динамиканы көрсетті: Жапония мен Аустралиядағы негізгі индекстер аздап төмендеді, ал Гонконг пен құрлықтық Қытай акциялары өсті.
BBC хабарлауынша, алтын бағасы өсе түсіп, психологиялық тұрғыдан маңызды белгі – унциясына 4800 доллардан алғаш рет асып түсті, себебі бағалы металдар белгісіздік кезінде қауіпсіз активтер саналады.
Осы аптаның басында алтын мен күміс бағасы жаңа рекордтық деңгейге жетті.
АҚШ пен Еуропа арасындағы сауда шиеленісі күшейіп барады
АҚШ пен Еуропа арасындағы сауда шиеленісі екі тарап өткен жылдың шілде айында Шотландияда келісімге келгеннен кейін бәсеңдеді.
Осы келісім аясында АҚШ-тың көптеген еуропалық тауарларға тарифтері Дональд Трамптың тарифтер толқынының бөлігі ретінде бастапқыда қорқытқан 30%-дан төмен, 15% деңгейінде белгіленді. Оның орнына Еуропа Құрама Штаттарға инвестиция салуға және америкалық экспортты арттыруы тиіс деп күтілген өзгерістерді енгізуге келісті.
Келісімді рәсімдеу үшін оған әлі де Еуропалық парламенттің мақұлдауы қажет.
Алайда өткен аптада Трамптың Гренландияны қолдайтын елдерге АҚШ тарифтерін енгізу туралы мәлімдемесінен кейін еуропалық парламенттің Халықаралық сауда комитетінің төрағасы Бернд Ланге келісімді тоқтата тұрудан басқа амал жоқ екенін мәлімдеді.
- АҚШ конфронтация емес, ынтымақтастық жолына оралу туралы шешім қабылдағанға дейін және кез келген қосымша қадамдар жасалғанға дейін Тернберридің екі заңнамалық ұсынысы бойынша жұмысты тоқтата тұрудан басқа амал жоқ, - деп атап өтті Ланге.
Өткен жылы ЕО Трамптың тарифтеріне жауап ретінде 93 млрд еуро (шамамен 109 млрд доллар) құны бар америкалық тауарларға тарифтер енгізу мүмкіндігін жариялады, бірақ тараптар келісімнің егжей-тегжейлерін аяқтағанша жоспарды іске асыруын тоқтатты.
Алайда бұл ұзарту мерзімі 6 ақпанда аяқталады, бұл блок мерзімді тағы ұзартпаса немесе жаңа келісімді мақұлдамаса ЕО тарифтері 7 ақпанда күшіне енетінін білдіреді.
Франция президенті Эмманюэль Макрон ЕО-ны мәжбүрлуге қарсы құралдарды қоса алғанда, қарсы жауап беруге шақырып отырғандар қатарында.
- Вашингтонның жаңа тарифтерді шексіз жинауы «олар әсіресе аумақтық егемендікке қарсы тетік ретінде пайдаланылған кезде түбегейлі қабылданбайды», - деп мәлімдеді Макрон Давостағы Дүниежүзілік экономикалық форумдағы сөзінде.
«Терең тыныс алып, өзіңізді еркін ұстаңыз»
АҚШ қаржы министрі Скотт Бессент Давоста сөйлеген сөзінде еуропалық көшбасшыларға жауап шараларға қарсы ескертуін қайталап, оларды ашықтық танытуға шақырды.
- Қапаланбағыздар, Президент ертең осында болады және бәрін өзі түсіндіреді, - деді ол.
АҚШ пен ен Еуропалық одақ бір-бірінің ең ірі сауда серіктестері: еуропалық елдердің мәліметтерінше, тауарлар мен қызметтер саудасы 2024 жылы 1,6 трлн еуродан (1,9 трлн АҚШ доллары) асып түсті. Бұл барлық әлемдік сауданың шамамен үштен бір бөлігін құрайды.
