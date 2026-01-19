Алтын мен күміс бағасы жаңа рекордтық деңгейге жетті
АСТАНА.KAZINFORM - АҚШ президенті Дональд Трамп бірнеше еуропалық елдерге 10% сауда тарифін енгізетінін жариялағаннан кейін бағалы металдар нарығы күрт өсті, деп хабарлайды Kazinform.
Дүйсенбі, 19 қаңтар күні таңертең Азия қор нарықтарында сауда аптасы басталған бойда, дағдарыс кезіндегі негізгі актив алтын 4 690,59 долларға дейін шарықтады, ал күміс 94,12 долларға жетті. Сауда деректеріне сәйкес, бұл жаңа рекордтық деңгейді көрсетті.
DW мәліметі бойынша, сауда соғысы болуы мүмкін деген алаңдаушылықтың қайта жандануынан қор нарықтарының көпшілігі құлдырауға ұшырады. Жапонияның Nikkei индексі 1,4%-ға төмендеді, ал MSCI-дің Жапониядан тыс Азия-Тынық мұхиты акцияларының индексі 0,3%-ға төмендеді. Доллар иен мен швейцариялық франкке қатысты төмендеді, ал еуро мен фунт стерлинг өсті, ал мұнай бағасы өзгеріссіз қалды.
17 қаңтарда АҚШ президенті Дональд Трамп 1 ақпаннан бастап ЕО-ның алты еліне, сондай-ақ Данияның құрамына кіретін Арктика аумағына қатысты жоспарларына кедергі келтіріп отырған Ұлыбритания мен Норвегияға 10 пайыздық тариф енгізілетінін, ал 1 маусымнан бастап 25 пайызға дейін өсетінін жариялады.
Бұған дейін алтын бағасының рекордтық деңгейге жетуіне не әсер еткенін жарияладық.