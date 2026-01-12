Алтын бағасының рекордтық деңгейге жетуіне не әсер етті
АСТАНА.KAZINFORM - Дүйсенбі, 12 қаңтардың түнінде алтынның унциясының бағасы шамамен 4600 долларға дейін өсті, деп хабарлайды Kazinform агенттігі.
DW мәліметінше, жыл басынан бері алтын шамамен алты пайызға өсті. 2025 жылы бұл металл ең көп сұранысқа ие активтердің біріне айналды: оның бағасы 65 пайызға өсті - бұл 1979 жылдан бергі ең жоғарғы өсім. Күміс осы кезеңде шамамен 150 пайызға өсті.
Дүйсенбіде күміс унциясының бағасы тағы төрт жарым пайызға өсіп, 83,45 долларға жетті, бұл 2025 жылдың соңындағы рекордтық деңгейден сәл ғана төмен.
Алтын дәстүрлі түрде инвесторлар тарапынан саяси және геосаяси белгісіздік жағдайында қауіпсіз аймақ ретінде қарастырылады.
Дағдарыс пен қақтығыс кезеңінде оған сұраныс әдетте артады.
Инвестициялық рөлінен басқа, күміс өнеркәсіптік металл ретінде де маңызды рөл атқарады. Ол жасанды интеллект, робот техникасы және энергетикамен байланысты технологияларда кеңінен қолданылады, бұл сұранысты да қолдайды.
Саудагерлер бағалы металдар бағасының өсуін ең алдымен Иранға қатысты жағдаймен байланыстырады. Наразылықтар Ислам Республикасының барлық провинцияларындағы 111 қала мен елді мекенге тарады.
Сонымен қатар, сарапшылар АҚШ Федералды резерв жүйесінің тәуелсіздігіне инвесторлар тарапынан күмәннің артып келе жатқанын атап өтеді.
Бұл алаңдаушылық АҚШ президенті Дональд Трамп пен Федералды резерв жүйесінің төрағасы Джером Пауэлл арасындағы қақтығыс аясында күшейе түсті. Колумбия округінің прокуроры Пауэллге қарсы Федералды резерв жүйесінің Вашингтондағы штаб-пәтерін жөндеуге байланысты қылмыстық тергеу бастады.
ФРЖ төрағасы өзіне қарсы қылмыстық тергеуді және айыптау қаупін сынға алып, оларды ФРЖ шешімдеріне ықпал ету әрекеті деп атады.