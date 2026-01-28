Алтын бағасы тарихта алғаш рет унциясына 5200 доллардан асты
АСТАНА. KAZINFORM – Алтын бағасы АҚШ долларының әлсіреуі, геосаяси шиеленістің жалғасуы және экономикалық белгісіздік жағдайында жаңа рекордтық деңгейге жетіп, троя унциясына 5200 доллардан асты.
Трейдерлер АҚШ Федералдық қор жүйесінің (ФҚЖ) сәрсенбі күні кешке жоспарлап отырған пайыздық мөлшерлеме бойынша шешіміне дайындалып жатыр. Бұл өсімге жаңа серпін беруі мүмкін.
Бағалы металл бағасы осы айда 20%-ға, ал бір аптада 5%-дан аса өсті.
2025 жылы алтын бағасы 64% өсті, бұған алтынға сенімді актив-баспана ретінде сұраныстың артуы, АҚШ-тың ақша-несие саясатының жеңілдетілуі, орталық банктердің белсенді сатып алуы (Қытай желтоқсанда алтын сатып алу науқанын қатарынан он төрт айға ұзартты) және биржалық сауда қорларына рекордтық ағындардың түсуі септігін тигізген.
FXS жазуынша, алтын бағасының өсуіне ФҚЖ-нің ақша-несие саясаты бойынша шешімі маңызды серпін беруі мүмкін, бұл ретте пайыздық мөлшерлемелер өзгеріссіз қалады деп болжанып отыр. Алайда ФҚЖ төрағасы Джером Пауэллдің еңбек нарығы жағдайын бағалауы және пайыздық мөлшерлемелерді өзгерту перспективалары туралы тұспалдауы АҚШ долларының динамикасына және, тиісінше, алтын сияқты кіріс әкелмейтін активтер динамикасына айтарлықтай әсер етуі мүмкін.
АҚШ доллары АҚШ-тағы саяси тұрақсыздық жағдайы аясында сейсенбі күні кешке негізгі валюталық бәсекелестеріне қарағанда төрт жылдағы ең төмен деңгейге дейін арзандады.
Бұған дейін алтын мен күмістің құны рекорд жаңартуды жалғастырып жатқанын жаздық.