Алтын мен күмістің құны рекорд жаңартуды жалғастырып жатыр
АСТАНА. KAZINFORM – Comex биржасында (NYMEX бөлімшесі) бағалы металдар – алтын мен күмістің құны ең жоғары деңгейлерін жаңартуды жалғастырып жатыр. Бұл туралы сауда алаңдарының деректеріне сүйене отырып ТАСС хабарлады.
Сауда деректеріне сәйкес, 18:12-де (Мәскеу уақыты) күміс бағасы 3,95% өсіп, бір троя унциясы $100,18 болды. Осы уақытта ақпан айында жеткізілетін алтын фьючерсінің бағасы $4 956,2 деңгейінде қалыптасты (+0,87%).
Ал 19:31-де (Мәскеу уақыты) наурыз айында жеткізілетін күміс фьючерсінің құны өсімді үдетіп, бір троя унциясы $101,165 деңгейіне жетті (+4,97%). Осылайша, күміс тарихи максимумын 1,5 сағат ішінде екінші мәрте жаңартты. Сонымен қатар ақпанда жеткізілетін алтын фьючерсі де өсімді күшейтіп, бір троя унциясы $4 989,9 болды (+1,56%), бұл көрсеткіш те тарихи максимум ретінде тіркелді.
«Гарда капитала» компаниясының инвестициялық сарапшысы Александр Бахтиннің айтуынша, 2026 жылы алтын бағасын ФРЖ мөлшерлемелерін төмендетеді деген күтулер қолдауы мүмкін.
– Бұл жағдайда жаһандық доллар әлсіреуі ықтимал, ал доллармен номинацияланатын шикізат бағалары өз позициясын жақсартуға мүмкіндік алады. Техникалық тұрғыда жоғарыда әдемі дөңгелек мақсат – $5 000. Бұл деңгей қыс аяқталғанға дейін сыналуы ғажап емес, – деді ол.
Сарапшының айтуынша, ешбір актив үздіксіз қымбаттай бермейді. Оның пікірінше, баға түзетулері тәуекелі жоғары, әсіресе халықаралық жағдай түбегейлі жақсарған жағдайдақалыптасады. Сонымен қатар ол алтын бағасының өндірудің өзіндік құнынан үш еседен астам жоғарылап кеткеніне де назар аударды.
Айта кетейік, бүгін күндіз де алтын бағасының бір троя унциясы 4,9 мың доллардан асқаны хабарланған болатын.