Алтын бағасының бір троя унциясы 4,9 мың доллардан асты
АСТАНА. KAZINFORM — 2026 жылғы ақпан айында жеткізілетін алтын фьючерсінің бағасы Нью-Йорк тауар биржасының (Comex) сауда алаңында тарихи ең жоғары көрсеткішке жетіп, бір троя унциясы үшін 4,9 мың доллардан асты. Бұл туралы сауда алаңының деректеріне сілтеме жасап, ТАСС агенттігі хабарлады.
Қымбат металдың бағасы бір троя унциясы үшін 4900,6 долларды құрады, бұл 1,3 пайызға өскенін көрсетеді. Ал 20:43-ке қарай алтын бағасы өсімін үдетіп, 4902 доллар деңгейіне жетті (+1,33%).
Сонымен қатар, 2026 жылғы наурызда жеткізілетін күміс фьючерсінің бағасы да айтарлықтай өсіп, бір троя унциясы үшін 96,26 долларды құрады (+3,91%). Осылайша, күміс бағасы да тарихи максимумын жаңартты.
Алтын бағасының рекордтық деңгейге жетуіне не әсер еткенін мына сілтемеден оқыңыз.
Алтын бағасы Гренландиядағы жағдайға байланысты күрт өсті.