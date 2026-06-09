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    «Алтын Орда» базарында азық-түлік бағасын негізсіз көтерген 7 делдалдың жұмысы тоқтатылды

    ҚОНАЕВ. KAZINFORM – Алматы облысында әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының бағасын тұрақтандыру бағытындағы бақылау жұмыстары барысында бірқатар ірі сауда субъектілерінің заң талаптарын бұзғаны анықталды.

    Алтын орда базары
    Фото: ҚР Сауда және интеграция министрлігі

    Сауда және интеграция министрлігінің хабарлауынша, ЖК «Омаров», «Iceberg Distribution» ЖШС және «Ар Диас» ЖШС әлеуметтік маңызы бар азық-түлік өнімдерін төмен бағада сатып алып, оларды басқа сауда субъектілеріне 17%-дан 86%-ға дейінгі негізсіз сауда үстемесімен қайта сатқан.

    Аталған фактілер бойынша жоспардан тыс тексерулер жүргізіліп, заңнама талаптарын бұзған субъектілерге айыппұл салынды.

    – Жыл басынан бері жүргізілген бақылау іс-шаралары нәтижесінде 171 сауда субъектісіне қатысты 643 әкімшілік хаттама толтырылып, жалпы сомасы 3,4 миллион теңгеден астам айыппұл салынды. Оның 467-сі әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына белгіленген шекті сауда үстемесін асыру фактілері бойынша рәсімделсе, 176 хаттама сауда қызметі туралы заңнама талаптарын бұзуға қатысты толтырылған, - делінген ведомствоның баспасөз қызметі таратқан хабарламада.

    Сондай-ақ жыл басынан бері тексеру барысында бір сауда желісі, бір көтерме сауда орны және 11 сауда субъектісі әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына 40%-дан 203,8%-ға дейін негізсіз үстеме қосқаны анықталды.

    Сонымен қатар өңірлік комиссияның жұмысы аясында «Алтын Орда» базарындағы 13 сауда субъектісіне жоспардан тыс тексеру жүргізіліп, нәтижесінде азық-түлік бағасының өсуіне әсер еткен 7 тиімсіз делдалдың қызметі тоқтатылды.

    Министрлік қазіргі уақытта өңірде өндірушілер мен ірі жеткізушілердің тізімі қалыптастырылып, электрондық шот-фактуралар арқылы делдалдық схемаларды анықтау және жою жұмыстары жалғасып жатқанын мәлімдеді.

    Еске салайық, бұған дейін Премьер-министрдің орынбасары – ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин төрағалығымен өткен Үкімет отырысында азық-түлік инфляциясы мен әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарлары бағасының қазіргі ахуалы қаралғанын хабарлаған едік.

     

    Алматы Базар ҚР Сауда және интеграция министрлігі Заң және құқық
    Мейірман Лес
    Мейірман Лес
    Авторлар