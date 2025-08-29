«Алтыналмас» компаниясы аймақ оқушыларын қолдау дәстүрін жалғастырып жатыр
АСТАНА. KAZINFORM — «Алтыналмас АК» АҚ жыл сайын «Мектепке жол» республикалық науқанына қосылып, өзінің қызмет ететін өңірлеріндегі отбасыларға балаларды оқу жылына дайындауға көмектесіп келеді.
Білім күні қарсаңында алтын өндіруші кенттердің балдырғандарына оқу-құралдары салынған жиынтықты сыйға тартып келеді.
2025 жылы компаниямыз Ақмола, Қарағанды, Жамбыл және Павлодар облыстарының сегіз елді мекеніндегі балаларға 552 толық жабдықталған мектеп сөмкесін табыстады. Бұл сыйлықтар көпбалалы және әлеуметтік осал отбасылардан шыққан балаларға берілді. Әр сөмкеге жаңа оқу жылында білім алуға қажетті құрал-жабдықтардың толық жиынтығы салынды.
Көпбалалы отбасылар үшін мектепке дайындық оңай шаруа болмағандықтан «Алтыналмас» компаниясының берген мектеп жиынтықтары елеулі қолдау болды. Сыйлық алған балалар оқу жиынтығындағы жаңа қаламсауыттарын, дәптерлерін, бояуларын, басқа да құрал-саймандарын қуана қабылдады. Балдырғандардың көбіне бұл мектепке алғаш апаратын жаңа сөмкелері болды.
— Кейде мектеп заттарын аламын ба әлде маусымдық киім аламын ба деп сергелдеңге түсеміз, сондайда мұндай сыйлық бізге үлкен көмек. Балаларымыз 1 қыркүйекті асыға күтіп жүр. Олар мектепке жаңа, әдемі және қажеттінің бәрі салынған сөмкемен барамыз деп армандап жүр. Алтыналмастың осындай қамқорлығына алғысымыз шексіз, — дейді ауыл тұрғындарының бірі.
«Мектепке жол» науқаны — жай қайырымдылық шара емес, оның шағын ауылдар үшін маңызы зор. Өйткені көп бала тәрбиелеп отырған әр жанұя жаңа оқу жылына дайындықтың қалтаны қаншалықты жұқартатынын бәрінен артық сезеді. Ортадересін ауылының тұрғындары мұндай рақымшылыққа өздерінің ерекше ризашылықтарын білдірді.
— Шағын елді мекендерде мұндай қолдау ерекше сезіледі. Тұрғындар ұмыт қалмай, балалар да қолдау көреді. Бизнестегі әлеуметтік жауапкершіліктің үлгісі дегеніміз осы, — деп атап өтті Ортадересін ауылдық округінің әкімі Сейітқали Кркруов.
Компания «Мектепке жол» науқанын жылдан жылға қолдап келеді. Науқан басынан Алтыналмас қызмет ететін аймақтардағы жүздеген балаға қол үшін берді. Ол үшін әр баланың білім алуға мүмкіндігі тең болуы өте маңызды, өйткені білім — болашаққа жол ашатын есік.
— Баланың оқуға қажетті нәрсесінің бәрі болса, ол өзін сенімді сезінеді. Біздер, педагогтер үшін бұл өте маңызды, себебі қажеттілігі толық қамтылған бала оқуға да қызыға қатысады. Алтыналмас компаниясының мұндай тамаша қолдауы қарқынды өзгеріп жатқан заман кезінде өте орынды, — деді Ақсу кентіндегі № 2 жалпы білім беру мектебінің директоры Роза Крылатая.
«Алтыналмас АК» АҚ отбасыларды қолдау көрсетіп, өңірлерді дамытуға бағытталған өзінің шараларын жалғастырады. Білім беру, мектепке дейінгі тәрбие, денсаулық сақтау салаларында әлеуметтік жобалар тоқтаусыз жүзеге асырылып жатыр. Кенттердің инфрақұрылымын дамытуға ерекше көңіл бөлінуде. Компания үшін бұл шаралар корпоративтік әлеуметтік жауапкершіліктің бөлігі болып қоймай, сонымен қатар — Қазақстанның келешек ұрпағына деген шынайы қамқорлықтың көрінісі.