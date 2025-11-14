KZ
    13:35, 14 Қараша 2025

    Аманғос Төлеуовке «Қазақстанның Еңбек Ері» атағы берілді

    АСТАНА. KAZINFORM — Ауыл шаруашылығы еңбеккерлерінің екінші форумында Жұмысшы мамандықтары жылына орай еңбек адамдарына айрықша құрмет көрсетілді. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. 

    Аманғос Төлеуовке «Қазақстанның Еңбек Ері» атағы берілді
    Фото: Ақорда

    Мемлекет басшысының Жарлығымен еліміздің агроөнеркәсіп саласын дамытудағы аса үздік жетістіктері үшін «Степное» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің (Ақтөбе облысы) директоры Аманғос Сансызбайұлы Төлеуовке жоғары дәрежелі ерекшелік белгісі – «Қазақстанның Еңбек Ері» атағы берілді. 

    Айта кетелік Президент табысқа жеткен әрбір кәсіпкерді ауыл-аймағының өркендеуіне үлес қосуға шақырды

    Бүгін елордада Ауыл шаруашылығы еңбеккерлерінің екінші форумы өтті.

