    12:05, 14 Қараша 2025 | GMT +5

    Президент Ауыл шаруашылығы еңбеккерлерінің екінші форумына қатысып жатыр

    АСТАНА. KAZINFORM — Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Ауыл шаруашылығы еңбеккерлерінің екінші форумына қатысып отыр. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. 

    Президент Ауыл шаруашылығы еңбеккерлерінің екінші форумына қатысып отыр
    Фото: Ақорда

    Дәстүрлі жиынға 2 мыңнан астам адам, соның ішінде ауыл шаруашылығы өнімін өндірушілер, салалық қауымдастықтар мен халықаралық ұйымдар өкілдері, инвесторлар, ардагерлер, сондай-ақ аграрлық сала мамандықтарында оқып жатқан студенттер жиналды.

    Айта кетелік 14 қараша күні Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Астанада өтетін Ауыл шаруашылығы еңбеккерлерінің екінші форумына қатысатыны туралы жазған едік

    Тегтер:
    Қасым-Жомарт Тоқаев Ауыл шаруашылығы Ақорда
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Автор
