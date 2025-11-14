12:05, 14 Қараша 2025 | GMT +5
Президент Ауыл шаруашылығы еңбеккерлерінің екінші форумына қатысып жатыр
АСТАНА. KAZINFORM — Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Ауыл шаруашылығы еңбеккерлерінің екінші форумына қатысып отыр. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
Дәстүрлі жиынға 2 мыңнан астам адам, соның ішінде ауыл шаруашылығы өнімін өндірушілер, салалық қауымдастықтар мен халықаралық ұйымдар өкілдері, инвесторлар, ардагерлер, сондай-ақ аграрлық сала мамандықтарында оқып жатқан студенттер жиналды.
Айта кетелік 14 қараша күні Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Астанада өтетін Ауыл шаруашылығы еңбеккерлерінің екінші форумына қатысатыны туралы жазған едік.