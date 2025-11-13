KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    12:01, 13 Қараша 2025

    Ақорда Президенттің алдағы бір аптадағы жұмыс кестесін жариялады

    АСТАНА. KAZINFORM — 14 қараша күні Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Астанада өтетін Ауыл шаруашылығы еңбеккерлерінің екінші форумына қатысады. Бұл туралы Ақорда мәлім етті.

    Ақорда
    Фото: Ақорда

    — Жиын барысында аграрлық саланы дамытудың өзекті мәселелері талқыланады. 14-15 қараша күндері Қасым-Жомарт Тоқаев Өзбекстан Президенті Шавкат Мирзиёевтің шақыруымен Ташкентке мемлекеттік сапармен барады, — делінген хабарламада.

    Мемлекеттер басшылары тет-а-тет форматында келіссөз жүргізеді, сондай-ақ президенттердің төрағалығымен Қазақстан-Өзбекстан Жоғары мемлекетаралық кеңесінің екінші отырысы өтеді.

    16 қарашада Президент Ташкентте өтетін Орталық Азия және Әзербайжан мемлекеттері басшыларының VII Консультативтік кездесуіне қатысады. 17-19 қараша күндері Астанаға Эстония Президенті Алар Карис мемлекеттік сапармен келеді. Ақордада мемлекеттер басшылары жоғары деңгейде келіссөз жүргізіп, екіжақты ынтымақтастық перспективасын талқылайды. 

    Еске сала кетейік, бұған дейін Қасым-Жомарт Тоқаев Мәскеуге мемлекеттік сапармен барғанын жазған болатынбыз.

    Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Ақорда
