Қасым-Жомарт Тоқаев Мәскеуге мемлекеттік сапармен барды
МӘСКЕУ. KAZINFORM — Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Ресей Президенті Владимир Путиннің шақыруымен Мәскеуге мемлекеттік сапармен барды, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметі.
Внуково-2 әуежайында мәртебелі мейманның келуіне орай Мәскеу гарнизонының құрмет қарауылы мен әскери үрмелі оркестрі сап түзеді.
Ақорданың баспасөз қызметі таратқан ақпаратқа сәйкес Мемлекет басшысын Ресей Федерациясы Үкіметі Төрағасының бірінші орынбасары Денис Мантуров пен басқа да ресми тұлғалар қарсы алды.
Екі елдің мемлекеттік әнұрандары шырқалды.
«Қазақстан Республикасының Президенті, Жоғары мәртебелі Қасым-Жомарт Тоқаев мырза, Ресей Федерациясына қош келдіңіз!» — Мәскеу көшелерінде Қазақстан Президентінің құрметіне осындай жазулары бар билбордтар мен LED-экрандар орналастырылды.
Бұдан бұрын хабарланғандай, мемлекеттік шекарадан өткен сәттен Мәскеу әуежайына қонғанға дейін Ресейдің әуе кеңістігінде Қазақстан Президентінің бортымен бірге РФ Қорғаныс министрлігінің Су-35 ұшақтары қапталдасып ұшты.
Айта кетейік, осыған дейін Президент Қасым-Жомарт Тоқаев 11-12 қарашада Ресей Федерациясына мемлекеттік сапармен баратыны хабарланды. Мемлекет басшысы Президент Владимир Путинмен келіссөздер жүргізеді.
Сапар аясында екіжақты стратегиялық әріптестік пен одақтастықты дамыту, сауда-экономикалық және мәдени-гуманитарлық ынтымақтастықты кеңейту мәселелері талқыланады деген болжам бар. Kazinform аналитикалық шолушысы сарапшылармен бірге ықтимал нәтижелерді талдады.
Осыған дейін Песков Қазақстан Президентінің Мәскеуге мемлекеттік сапарына дайындық барысын баяндады.
Сондай-ақ Ресей Федерациясына мемлекеттік сапары қарсаңында «Российская газета» басылымында Қасым-Жомарт Тоқаевтың «Вечная дружба – путеводная звезда для наших народов» атты мақаласы жарық көрді.