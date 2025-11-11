KZ
    17:45, 11 Қараша 2025 | GMT +5

    Қасым-Жомарт Тоқаев Мәскеуге мемлекеттік сапармен барды

    МӘСКЕУ. KAZINFORM — Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Ресей Президенті Владимир Путиннің шақыруымен Мәскеуге мемлекеттік сапармен барды, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметі.

    Қасым-Жомарт Тоқаев Ресей Президенті Владимир Путиннің шақыруымен Мәскеуге мемлекеттік сапармен барды
    Фото: Ақорда

    Внуково-2 әуежайында мәртебелі мейманның келуіне орай Мәскеу гарнизонының құрмет қарауылы мен әскери үрмелі оркестрі сап түзеді.

    Қасым-Жомарт Тоқаев Ресей Президенті Владимир Путиннің шақыруымен Мәскеуге мемлекеттік сапармен барды
    Фото: Ақорда

    Ақорданың баспасөз қызметі таратқан ақпаратқа сәйкес Мемлекет басшысын Ресей Федерациясы Үкіметі Төрағасының бірінші орынбасары Денис Мантуров пен басқа да ресми тұлғалар қарсы алды.

    Қасым-Жомарт Тоқаев Ресей Президенті Владимир Путиннің шақыруымен Мәскеуге мемлекеттік сапармен барды
    Фото: Ақорда

    Екі елдің мемлекеттік әнұрандары шырқалды.

    Внуково-2 әуежайында мәртебелі мейманның келуіне орай Мәскеу гарнизонының құрмет қарауылы мен әскери үрмелі оркестрі сап түзеді
    Фото: Ақорда
    Қасым-Жомарт Тоқаев Ресей Президенті Владимир Путиннің шақыруымен Мәскеуге мемлекеттік сапармен барды
    Фото: Ақорда
    Қасым-Жомарт Тоқаев Ресей Президенті Владимир Путиннің шақыруымен Мәскеуге мемлекеттік сапармен барды
    Фото: Ақорда

    «Қазақстан Республикасының Президенті, Жоғары мәртебелі Қасым-Жомарт Тоқаев мырза, Ресей Федерациясына қош келдіңіз!» — Мәскеу көшелерінде Қазақстан Президентінің құрметіне осындай жазулары бар билбордтар мен LED-экрандар орналастырылды.

    Мәскеудегі билбордтар
    Фото: Ақорда
    Мәскеудегі билбордтар
    Фото: Ақорда

    Бұдан бұрын хабарланғандай, мемлекеттік шекарадан өткен сәттен Мәскеу әуежайына қонғанға дейін Ресейдің әуе кеңістігінде Қазақстан Президентінің бортымен бірге РФ Қорғаныс министрлігінің Су-35 ұшақтары қапталдасып ұшты.

    Айта кетейік, осыған дейін Президент Қасым-Жомарт Тоқаев 11-12 қарашада Ресей Федерациясына мемлекеттік сапармен баратыны хабарланды. Мемлекет басшысы Президент Владимир Путинмен келіссөздер жүргізеді.

    Сапар аясында екіжақты стратегиялық әріптестік пен одақтастықты дамыту, сауда-экономикалық және мәдени-гуманитарлық ынтымақтастықты кеңейту мәселелері талқыланады деген болжам бар. Kazinform аналитикалық шолушысы сарапшылармен бірге ықтимал нәтижелерді талдады.

    Осыған дейін Песков Қазақстан Президентінің Мәскеуге мемлекеттік сапарына дайындық барысын баяндады.

    Сондай-ақ Ресей Федерациясына мемлекеттік сапары қарсаңында «Российская газета» басылымында Қасым-Жомарт Тоқаевтың «Вечная дружба – путеводная звезда для наших народов» атты мақаласы жарық көрді.

