Америкалық бомбалаушы ұшақтар Венесуэлаға мүмкіндігін көрсетеді
АСТАНА.KAZINFORM - Трамп әкімшілігі АҚШ-тың Николас Мадуро үкіметіне қарсы әскери қысымын күрт күшейтті, деп хабарлайды The New York Times.
Сәрсенбі күні Луизианадан келген екі B-52 бомбалаушысы бірнеше сағат бойы Венесуэла жағалауында халықаралық әуе кеңістігінде ұшты.
АҚШ құрлық күштерінің 160-шы Арнайы операциялар авиациялық полкіне тиесілі тікұшақтар (алты MH-6 little Bird және үш MH-60 Black Hawk) Венесуэла маңындағы Кариб теңізінің оңтүстігінде жаттығу рейстерін орындады.
Кариб теңізі аймағында АҚШ әскері айтарлықтай артқан. Қазір мұнда 10 мыңға жуық америкалық әскери қызметші бар, олардың көпшілігі Пуэрто-Рикодағы базаларда, сондай-ақ амфибиялық кемелерде 2200-ге жуық теңіз жаяу әскерлері орналасқан. Кариб теңізі аймағында барлығы сегіз әскери кеме және АҚШ Әскери-теңіз күштерінің сүңгуір қайығы бар.
Қыркүйек айының басынан бастап АҚШ-тың арнайы операциялар күштері Венесуэла жағалауындағы бес кемеге соққы берді. Олар Ақ үйдің айтуынша, есірткі тасымалдаған. Нәтижесінде 27 адам қаза тапты.
Бұған дейін Орталық барлау басқармасына Венесуэлада құпия операция жүргізуге рұқсат берілгені хабарланған болатын.