    17:17, 21 Наурыз 2026 | GMT +5

    Америкалық зерттеуші 1927 жылғы қазақ даласының сирек суреттерін жариялады

    АСТАНА. KAZINFORM – Гарвард университетінің Археология және этнология музейі 1927 жылы түсірілген қазақ даласының бірегей фотосуреттерін Kazinform агенттігіне ұсынды. 

    Фото: Пибоди музейі

    Бұл сирек кадрлар ХХ ғасырдың басындағы қазақ халқының әлеуметтік өмірі мен күнделікті тұрмыс-тіршілігінен сыр шертеді.

    Қазақ әйелдері америкалық саяхатшы Оуэн Латтиморға сусын ұсынуда
    Фото: Пибоди музейі
    Жазық даладағы жылқылар үйірі.
    Фото: Пибоди музейі

    Бұл фотожинақты кезінде Іле аймағына, қазіргі Қытайдың Шыңжаң провинциясына саяхат жасаған америкалық шығыстанушы әрі жазушы Оуэн Латтимор түсірген. 

    Дала көші.
    Фото: Пибоди музейі
    Қазақ қыздары.
    Фото: Пибоди музейі
    Киіз үй жанындағы қазақ отбасылары.
    Фото: Пибоди музейі
    Киіз үй жанындағы қазақ отбасылары.
    Фото: Пибоди музейі

    Еске сала кетейік, бұған дейін Kazinform 105 жылдық мерейтойы аясында 1929 жылдан басталатын бірегей фотоархивін қалпына келтірген еді.  

    Камила Мүлік
    Соңғы жаңалықтар