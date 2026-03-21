Америкалық зерттеуші 1927 жылғы қазақ даласының сирек суреттерін жариялады
АСТАНА. KAZINFORM – Гарвард университетінің Археология және этнология музейі 1927 жылы түсірілген қазақ даласының бірегей фотосуреттерін Kazinform агенттігіне ұсынды.
Бұл сирек кадрлар ХХ ғасырдың басындағы қазақ халқының әлеуметтік өмірі мен күнделікті тұрмыс-тіршілігінен сыр шертеді.
Бұл фотожинақты кезінде Іле аймағына, қазіргі Қытайдың Шыңжаң провинциясына саяхат жасаған америкалық шығыстанушы әрі жазушы Оуэн Латтимор түсірген.
Еске сала кетейік, бұған дейін Kazinform 105 жылдық мерейтойы аясында 1929 жылдан басталатын бірегей фотоархивін қалпына келтірген еді.