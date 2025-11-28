KZ
    Әмір Омарханов Тунистегі турнирде қарсыласын ойсырата ұтып, жартылай финалға өтті

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық теннисші, 18 жастағы Әмір Омарханов Монастир (Тунис) ITF M15 турнирінің жартылай финалына жолдама алды. 

    Фото: ҚТФ

    Қазақстандық теннисші ширек финалда әлемнің 890-ракеткасы, үндістандық Чираг Духанды қапы қалдырды.

    Ойын басынан жоғары қарқынды жоғалтпаған Әмір қарсыласын тығырыққа тіреп, ойсырата жеңді — 6:1, 6:2.

    Дүниежүзілік рейтингіде 1 100-орында тұрған Әмір Омарханов финалға шығу үшін әлемнің 585-інші, осы жарыстың 1-ракеткасы, франциялық Томас Фурелмен таласады. Бұл бәсеке сенбі, 29 қарашаға белгіленген.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын 18 жастағы Әмір Омархановтың жеңіс сериясын 7 матчқа жеткізгенін жазған болатынбыз.

    Сондай-ақ Денис Евсеев Пәкістандағы жарыстың жартылай финалына жолдама алды.

    Зарина Дияс Қытайдағы арнайы турнирдің финалына шықты.

