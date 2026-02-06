Әмір Омарханов Тунистегі жарыстың жартылай финалына өтті
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық теннисші, әлемнің 798-ракеткасы, 18 жастағы Әмір Омарханов Монастир (Тунис) ITF M15 турнирінің жартылай финалына шықты.
Жарыстың 5-ракеткасы болып тіркелген қазақстандық теннисші ширек финалда дүниежүзілік рейтингіде 1016-орында тұрған франциялық, 21 жастағы Луис Ларуға қарсы келді.
Бірінші партияда 6:3 есебі тіркелді.
Әмір екінші сетте де сол қарқынынан танған жоқ — 6:2.
Әмір Омарханов финалға шығу үшін әлемнің 737-ракеткасы, франциялық Николя Тепмакпен таласады. Ол ширек финалда рейтингіде 836-сатыдағы испаниялық Хорхе Планстан айласын асырды — 6:2, 6:2.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын жас теннисші Әмір Омархановтың Тунистегі турнирдің ширек финалына шыққанын жазған едік.
Сондай-ақ Александр Бублик тұсауын кескен балақай теннис добын таңдады.