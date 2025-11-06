Англия банкі базалық мөлшерлемені 4%-да сақтап қалды
АСТАНА.KAZINFORM — Қараша айындағы отырыстан кейін Англия банкі инфляцияның тұрақты түрде жоғары болуына байланысты базалық пайыздық мөлшерлемені 4%-да сақтап қалды, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Англия банкінің Ақша-несие саясаты комитеті негізгі пайыздық мөлшерлемені 4%-да сақтау үшін басым дауыспен дауыс берді. Алайда, дауыс беру екіге бөлінді, комитеттің төрт мүшесі 0,25 пайыздық пунктті 3,75%-ға дейін төмендетуді қолдады.
Қыркүйек айында Ұлыбританиядағы инфляция екі ай бұрынғы деңгеймен бірдей 3,8% болды. Бұл 2024 жылдың қаңтарынан бергі ең жоғары деңгей және үкіметтің 2%-дық мақсатынан айтарлықтай жоғары.
Инфляция жоғары деңгейде сақталып тұрса да, 4%-дық болжамнан сәл төмендеді. Сонымен қатар, жалақы бағадан жылдам өсіп келеді, 4,7% болды. Ел экономикасы әлсіз, бірақ оң серпін көрсетіп отыр: екінші тоқсанда ЖІӨ бірінші тоқсанмен салыстырғанда 0,3%-ға өсті.
Мөлшерлемені 4%-да сақтауды қолдаған комитет мүшелері баяулау белгілеріне қарамастан, тұрақты инфляция тәуекелдері әлі де маңызды деп санайды.
Мөлшерлемені 3,75%-ға дейін төмендетуді жақтағандар дезинфляцияның қазірдің өзінде берік орныққанына және экономиканың әлсіреу белгілерін көрсетіп жатқанына сенеді. Олар артық жинақ ақшаның өсуіне және тұтынушылық белсенділіктің төмендеуіне назар аударды.
Бұған дейін Ресей банкі негізгі мөлшерлемені қатарынан төртінші рет 16,5%-ға дейін төмендеткенін, ал Қазақстан Ұлттық Банкі базалық мөлшерлемені 18%-ға дейін көтергенін хабарлаған едік.