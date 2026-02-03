KZ
    Анкарада несие алу ісі бойынша 51 адам қамауға алынды

    АСТАНА. KAZINFORM — Анкара прокуратурасы заңсыз несие беруге қарсы ауқымды операция жариялады, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.

    Фото: Anadolu ajansı

    Анкара прокуратурасы жанындағы контрабандалық және ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес бюросы жүргізген тергеу барысында  бір топ адамның өсімпұлмен, оның ішінде POS-терминалдар арқылы айналысқаны анықталды.

    Түркия ішкі істер министрлігі қаржылық қылмыстармен күрес басқармасы бірқатар операция жүргізіп, нәтижесінде 51 адам ұсталды.

    Іздеуде жүрген қалған бес күдіктіге қатысты жедел-іздестіру шаралары жалғасып жатыр.

    Еске салайық, Антальяда полиция кейпіне енген қаскөйлер 4 млн долларлық криптоактивті ұрлады.

