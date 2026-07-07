Анкарадағы НАТО саммиті аясында халықаралық пікірталастар өтеді
АСТАНА. KAZINFORM — 7-8 шілдеде Анкарада НАТО саммитімен қатар халықаралық «Allies in Ankara» бағдарламасы өтеді. Оның барысында қауіпсіздік, қорғаныс және халықаралық саясат бойынша сараптамалық кездесулер жоспарланған, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Анкарадағы тілшісі.
НАТО саммитімен тұспа-тұс өтетін «Allies in Ankara» халықаралық бағдарламасы тарихи Анкара сарайы кешенінде өтеді және өзекті халықаралық қауіпсіздік мәселелерін талқылауға қосымша алаң болады.
Бағдарламаны Түркия президенттігінің Қоғаммен байланыс жөніндегі дирекциясы, Мюнхен қауіпсіздік конференциясы (MSC) және Саяси, экономикалық және әлеуметтік зерттеулер қоры (SETA) ұйымдастырады.
Екі күн ішінде панельдік пікірталастар, дөңгелек үстелдер, тақырыптық сессиялар және сараптамалық диалогтарды қоса алғанда, әртүрлі форматтағы 45 іс-шара жоспарланған. Оған НАТО-ға мүше елдер мен серіктес елдерден мемлекеттік органдардың өкілдері, саясаткерлер, сарапшылар және ой-пікір орталықтарының өкілдері қатысады.
Талқылаудың негізгі тақырыптары НАТО-ның қорғанысы, еуропалық қауіпсіздік архитектурасы, трансатлантикалық қатынастар, қорғаныс технологияларын дамыту, киберқауіпсіздік, жасанды интеллект, маңызды инфрақұрылымды қорғау және гибридті қауіптер болады.
Қатысушылар Қара теңіз және Балтық аймақтарындағы, Таяу Шығыстағы, Парсы шығанағындағы және Үнді-Тынық мұхиты аймағындағы жағдайға қатысты мәселелерге ерекше назар аударады.
Сонымен қатар, күн тәртібіне энергетика және көлік дәліздері, теңіз қауіпсіздігі, әйелдердің қауіпсіздік пен дағдарысты басқарудағы рөлі, демократиялық тұрақтылық және азық-түлік қауіпсіздігі кіреді.
Бағдарлама мемлекеттік органдардың, сарапшылар қауымдастығының және халықаралық ұйымдардың өкілдері арасында пікір алмасу үшін платформа ұсыну арқылы НАТО-ның ресми саммитінің күн тәртібін толықтыруға арналған.
Бұған дейін Түркияның бұрын-соңды болмаған қауіпсіздік шараларын қамтамасыз ету арқылы НАТО-ның 36-шы мемлекет және үкімет басшылары саммитіне соңғы дайындық жұмыстарын аяқтап жатқанын хабарлаған болатынбыз.