    15:40, 05 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Анна Данилина Аустралиядағы жарыстың ширек финалына шықты

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстанның жұптық сындағы бірінші, әлемнің 14-ракеткасы Анна Данилина Брисбен (Аустралия) WTA 500 турнирін жеңіспен бастады.

    Анна Данилина Аустралиядағы жарыстың ширек финалына шықты
    Фото: ҚТФ

    Жарыстың 2-ракеткасы болып тіркелген А.Данилина сербиялық Александра Круничпен бірге алғашқы айналымда америкалықтар София Кенин — Дезире Кравчикпен бетпе-бет келді. 

    Бірінші партияда тай-брейкте қазақстандық-сербиялық жұп сәтті ойнады — 7:6 (7:5).

    Екінші сетте Данилина — Крунич тай-брейкке дейін жеткізген жоқ — 6:4.

    Сағат жарымға созылған бәсекеде А.Данилина — А.Крунич 3 эйспен бірге 7 брейк-пойнттың үшеуін мүлт жібермеді. Кенин — Кравчик 3 эйс, 2 брейкпен шектелді.

    Анна Данилина — Александра Крунич ірі доданың жартылай финалына шығу үшін ресейліктер

    Екатерина Александрова — Мирра Андреевамен таласады. 

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Юлия Путинцеваның Брисбен турнирінің екінші айналымына шыққанын жазған едік. 

    Тегтер:
    Анна Данилина Спорт Теннис
