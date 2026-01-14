KZ
    Анна Данилина Аустралиядағы жарыстың жартылай финалына жолдама алды

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстанның жұптық сындағы бірінші, әлемнің 14-ракеткасы Анна Данилина Аделаида (Аустралия) WTA 500 турнирінің жартылай финалына шықты. Жарыстың 4-ракеткасы болып тіркелген А.Данилина сербиялық Александра Круничпен бірге ширек финалда чехиялық Мари Боузкова — бразилиялық Луиза Стефанимен кездесуі керек еді.

    Анна Данилина
    Фото: Sports.kz

    Алайда чехиялық-бразилиялық жұп матчқа шықпай қалды да, Данилина — Крунич ойнамастан жартылай финалға жолдама алды.

    Анна Данилина — Александра Крунич финалға шығу үшін доданың 2-ракеткалары, чехиялық Катержина Синякова — қытайлық Чжан Шуай немесе мажарстандық Тимя Бабош — канадалық Лейла Фернандес жұптарының қай жеңгенімен таласады.

    Тағы бір қазақстандық, рейтингіде 105-орындағы Юлия Путинцева жекелей сында екінші айналымда әлемнің 15-ракеткасы, америкалық Эмма Наварроға есе жіберді — 1:6, 4:6. Сөйтіп ол ширек финалдан тыс қалды.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Юлия Путинцеваның Аустралиядағы жарыстың екінші айналымына шыққанын жазған едік. 

    Сондай-ақ Александр Шевченко Аустралиядағы турнирдің ширек финалына шықты.

