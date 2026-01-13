KZ
    14:10, 13 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Юлия Путинцева Аустралиядағы жарыстың екінші айналымына шықты

    АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстанның екінші, әлемнің 105-ракеткасы Юлия Путинцева Аделаида (Аустралия) WTA 500 турнирінің екінші айналымына өтті.

    Юлия Путинцева
    Фото: ҚТФ

    Доданы іріктеу сайыстарынан бастаған Ю.Путинцева алғашқы айналымда әлемнің 93-ракеткасы, мажарстандық Далма Галфиге тап келді.

    Қарсыластар осыған дейін екі рет кездесіп, онда Путинцева жеңген еді. 

    Бұл жолы екі сет те 6:4 есебімен қазақстандық теннисшінің пайдасына шешілді.

    Сағат жарымға созылған бәсекеде Путинцева 2 эйспен бірге 4 брейк-пойнттың екеуін мүлт жібермеді. Галфи 4 эйс жасағанымен, 2 брейк-пойнтты пайдалана алмады.

    Юлия Путинцева ширек финалға шығу үшін әлемнің 15-ракеткасы, америкалық Эмма Наварромен таласады.

    Тағы бір қазақстандық, рейтингіде 222-орындағы Дмитрий Попко Аустралия ашық чемпионатының іріктеу сайысында әлемнің 113-ракеткасы, америкалық Маккензи Макдональдқа тартысты матчта жол берді – 7:6 (7:4), 4:6, 5:7. 

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Қазақстанның теннистен әлемдегі үздік елдердің қатарына енгенін жазған едік. 

    Александр Шевченко Аделаида турнирінде азулы қарсыласын камбэкпен жеңді.

    Путинцева Юлия Спорт Теннис
