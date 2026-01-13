Юлия Путинцева Аустралиядағы жарыстың екінші айналымына шықты
АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстанның екінші, әлемнің 105-ракеткасы Юлия Путинцева Аделаида (Аустралия) WTA 500 турнирінің екінші айналымына өтті.
Доданы іріктеу сайыстарынан бастаған Ю.Путинцева алғашқы айналымда әлемнің 93-ракеткасы, мажарстандық Далма Галфиге тап келді.
Қарсыластар осыған дейін екі рет кездесіп, онда Путинцева жеңген еді.
Бұл жолы екі сет те 6:4 есебімен қазақстандық теннисшінің пайдасына шешілді.
Сағат жарымға созылған бәсекеде Путинцева 2 эйспен бірге 4 брейк-пойнттың екеуін мүлт жібермеді. Галфи 4 эйс жасағанымен, 2 брейк-пойнтты пайдалана алмады.
Юлия Путинцева ширек финалға шығу үшін әлемнің 15-ракеткасы, америкалық Эмма Наварромен таласады.
Тағы бір қазақстандық, рейтингіде 222-орындағы Дмитрий Попко Аустралия ашық чемпионатының іріктеу сайысында әлемнің 113-ракеткасы, америкалық Маккензи Макдональдқа тартысты матчта жол берді – 7:6 (7:4), 4:6, 5:7.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын Қазақстанның теннистен әлемдегі үздік елдердің қатарына енгенін жазған едік.
