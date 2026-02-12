KZ
    19:29, 12 Ақпан 2026 | GMT +5

    Анна Данилина Доха турнирінің жартылай финалында ойнайды

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстанның жұптық сындағы бірінші, әлемнің 10-ракеткасы Анна Данилина Доха (Қатар) WTA 1000 турнирінің жартылай финалына шықты.

    Анна Данилина қатарынан үш жарыстың финалында ұтылды
    Фото: ҚТФ

    Сербиялық Александра Круничпен бірге жарыстың 4-ракеткасы болып тіркелген А.Данилина ширек финалда аустралиялықтар Сторм Хантер - Майя Джойнтқа қарсы келді.

    Бірінші партияда қазақстандық-сербиялық жұп 6:2 есебімен басымдылық көрсетті.

    Екінші сет аустралиялықтардың еншісінде кетті - 6:4.

    Супер тай-брейкте Анна мен Александра қарсыластарын қапы қалдырды - 10:4.

    Бір сағат 27 минутқа созылған бәсекеде Данилина - Крунич 1 эйспен бірге 15 брейк-пойнттың бесеуін құр жіберген жоқ. Хантер - Джойнт 1 эйс, 4 брейкпен (9 брейк-пойнт) көзге түсті.

    Анна Данилина - Александра Крунич финалға шығу үшін доданың 5-ракеткалары, канадалық Габриэла Дабровски - бразилиялық Луиза Стефанимен таласады.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Анна Данилинаның Доха турнирінің ширек финалына шыққанын жазған едік.

    Сондай-ақ Роттердам турнирінде Александр Бублик азулы қарсыласынан айласын асырды.

    Елена Рыбакина Қатардағы турнирде Олимпиада чемпионын ұтты.

    Анна Данилина Спорт Теннис
