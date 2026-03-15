Анна Данилина Индиан-Уэллс турнирінің финалында есе жіберді
АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстанның жұптық сындағы бірінші, әлемнің 7-ракеткасы Анна Данилина Индиан-Уэллс (АҚШ) WTA 1000 турнирінің финалында өнер көрсетті.
А.Данилина сербиялық Александра Круничпен бірге жарыстың 5-ракеткалары болып тіркелген еді.
Қазақстандық-сербиялық жұп финалда доданың 3-ракеткалары, чехиялық Катержина Синякова – америкалық Тейлор Таунсендпен чемпиондық атақты сарапқа салды.
Бірінші партияда чехиялық-америкалық жұп тай-брейкте сәтті ойнады – 7:6 (7:4). Екінші сетте Синякова – Таунсенд 3:0 есебімен алға кетті. Дегенмен Данилина – Крунич таразы басын теңестіре білді – 4:4. Бірақ чехиялық-америкалық дуэт матчты тағы бір брейкпен бітірді – 6:4.
Бір сағат 35 минутқа созылған бәсекеде Данилина – Крунич 1 эйс, 1 брейкпен (3 брейк-пойнт) көзге түсті. Қарсыластары 2 эйспен бірге 9 брейк-пойнттың екеуін пайдаланды.
А.Данилина соңғы бәсекеде есе жіберсе де, алдағы дүйсенбіде жаңартылатын WTA рейтингісінде спорттық жолында алғаш рет 4-орынға көтеріледі.
