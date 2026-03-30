    21:40, 30 Наурыз 2026 | GMT +5

    Әнші Гүлнәр Сиқымбаеваның ұлы жоғалып кетті

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Әнші, Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі, марқұм Гүлнәр Сиқымбаеваның жалғыз ұлы Баир Сиқымбаев жоғалып кетті.

    ІІМ
    Фото: Абай облысы ПД

    Бұл туралы ақпарат әлеуметтік желіде тарады.

    Ондағы мәліметке қарағанда, Баир Сиқымбаев 2026 жылғы 24 наурызда сағат шамамен 13:20-да Коперник көшесі, 114-үйден шығып кеткен. Содан бері хат-хабар жоқ.

    – Бойы 180-185 см, арықша келген, шашы қысқа әрі қара түсті, көзі қоңыр. Үстінде қара түсті спорттық костюм болған, - делінген хабарламада.

    Алматы Полиция департаменті бұл ақпаратты растады.

    – Медеу аудандық полиция басқармасы бұл дерек бойынша іздестіру жұмыстарын бастады. Қазіргі таңда ер адамды іздеуге бағытталған кешенді іс-шаралар жүргізіліп жатыр, - деді ведомствоның ресми өкілі Салтанат Әзірбек Kazinform тілшісіне.

    Еске салайық, 2024 жылғы қазанда танымал эстрада әншісі, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі Гүлнәр Сиқымбаева дүниеден өткен еді.

     

    Мейірман Лес
