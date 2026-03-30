Әнші Гүлнәр Сиқымбаеваның ұлы жоғалып кетті
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Әнші, Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі, марқұм Гүлнәр Сиқымбаеваның жалғыз ұлы Баир Сиқымбаев жоғалып кетті.
Бұл туралы ақпарат әлеуметтік желіде тарады.
Ондағы мәліметке қарағанда, Баир Сиқымбаев 2026 жылғы 24 наурызда сағат шамамен 13:20-да Коперник көшесі, 114-үйден шығып кеткен. Содан бері хат-хабар жоқ.
– Бойы 180-185 см, арықша келген, шашы қысқа әрі қара түсті, көзі қоңыр. Үстінде қара түсті спорттық костюм болған, - делінген хабарламада.
Алматы Полиция департаменті бұл ақпаратты растады.
– Медеу аудандық полиция басқармасы бұл дерек бойынша іздестіру жұмыстарын бастады. Қазіргі таңда ер адамды іздеуге бағытталған кешенді іс-шаралар жүргізіліп жатыр, - деді ведомствоның ресми өкілі Салтанат Әзірбек Kazinform тілшісіне.
Еске салайық, 2024 жылғы қазанда танымал эстрада әншісі, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі Гүлнәр Сиқымбаева дүниеден өткен еді.