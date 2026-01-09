Анталия апатты жағдайларға дайындалып жатыр
АСТАНА.KAZINFORM - Түркияның Анталия қаласында әлемде баламасы жоқ жоба басталды. Арнайы дайындалған африкалық егеуқұйрықтар жер сілкінісінен кейін үйінді астында қалған адамдарды іздейді, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Түркияның ең танымал курорттарының бірі Анталия жойқын жер сілкіністеріне дайындық жүргізіп жатыр. Бірақ мұны ерекше жолмен жасап жатыр. Қала африкалық егеуқұйрықтарды іздеу-құтқару жұмыстарына тартуды жоспарлап отыр. Атап айтқанда «Батыр тышқандар» (түрікше: kahraman fareler) жобасын іске қоспақшы. Бұл кішкентай, епті және сезімтал кеміргіштер құтқару операцияларының жаңа батырларына айналуы мүмкін.
Жоба Муратпаша муниципалитетінің, бельгиялық APOPO ұйымының, GEA іздеу-құтқару қауымдастығының және Анкара университетінің қатысуымен жүзеге асырылады. Мұндай бір «батырды» дайындау үшін екі жылға дейін уақыт кетеді.
Бағдарламаға қатысу үшін Танзаниядан Джо, Каруса, Вагнер, Билли, Кирия және Даниэль есімді алты «құтқарушы» шақырылды. Олардың барлығы жан-жақты дайындықтан өтті және қирандылар астында көмілген адамдарды иіс арқылы табуға шебер.
Шын мәнінде, бұлар, әрине, тышқан емес, егеуқұйрықтар. Бірақ, ұйымдастырушылар ашық мойындағандай, «тышқан» сөзі әлдеқайда басқаша естіледі.
Оларды таңдау кездейсоқ емес еді. Қалталы егеуқұйрықтардың иіс сезу қабілеті керемет, салмағы бір жарым килограмға жетпейді және адамдар да, иттер де жете алмайтын жерге тез жете алады. Әрбір егеуқұйрықтың арқасына камера мен GPS трекері бекітілген мини рюкзак бар. Құтқарушылар оның бағытын және үйінді астындағы орнын нақты уақыт режимінде көре алады.
Тірі адам анықталған жағдайда, егеуқұйрық мойнындағы қоңырауды тарту арқылы сигнал береді, ал координаттар дереу құтқару тобына беріледі. Олардың ауыр еңбегінен кейін олар сүйікті тәттілерімен — авокадомен марапатталады.
Біз бұған дейін Балыкесир жер сілкінісі Түркияға сейсмикалық қауіпті еске салғанын хабарлаған едік. Сарапшылар қалаларды нығайту үшін шұғыл шаралар қабылдауға шақырды.