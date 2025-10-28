KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    03:20, 28 Қазан 2025 | GMT +5

    Түркияның Балыкесир провинциясында 6,1 балдық жер сілкінісі тіркелді

    АСТАНА. KAZINFORM — Мәрмәр және Эгей аймағының елді мекендерінде 6,1 магнитудалы жер сілкінісі болды. Жерасты дүмпуін бірінші кезекте Ыстамбұл мен Измир қалалары сезінді, деп хабарлайды Анадолы.

    Түркияның Балыкесир провинциясында 6,1 балдық жер сілкінісі тіркелді
    Фото: Report

    Сағат 22:48–де Балыкесир провинциясының Сындыры ауданында жер сілкінісі тіркелді. Түркия Апаттар және Төтенше жағдайларды басқару басқармасының (AFAD) сайтында жарияланған ақпаратқа сәйкес, оның магнитудасы 6,1 болды. Жерасты дүмпуі 5,99 шақырым тереңдікте тіркелген.

    Ал Report агенттігінің хабарлауынша, провинциядағы жер сілкінісінен кейін үш ғимарат пен бір дүкен қирады. Оқиғаны ішкі істер министрі Али Ерликая жергілікті БАҚ өкілдеріне мәлімдеген.

    Ол Сындыры ауданындағы опырылып түскен ғимараттардың пайдалануға берілмегенін атап өтті. Мұнда зардап шеккендер туралы мәлімет жоқ. 

    Бұған дейін Қара теңіздің Ыстанбұл маңындағы аумағында магнитудасы 3,7 балдық жер сілкінісі тіркелгендігі жөнінде жарияладық. 

    Тегтер:
    Түркия Табиғи апат Жер сілкінісі
    Динара Маханова
    Динара Маханова
    Автор
    Соңғы жаңалықтар