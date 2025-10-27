KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    08:40, 27 Қазан 2025 | GMT +5

    Түркияда жер сілкінісі тіркелді

    АСТАНА. KAZINFORM — Қара теңіздің Ыстанбұл маңындағы аумағында магнитудасы 3,7 балдық жер сілкінісі болды. Бұл туралы ТАСС агенттігі жазды. 

    зілзала
    Фото: Анадолы

    Түркияның төтенше жағдайлар жөніндегі мемлекеттік басқармасы (AFAD) таратқан мәліметке сәйкес, зілзаланың эпицентрі Ыстанбұлдың солтүстік-батыс бағытында, жағалаудан шамамен 16 шақырым қашықтықта, 13 км тереңдікте орналасқан.

    Ал Кандилли сейсмологиялық обсерваториясы дүмпудің магнитудасын 3,9 балл деп бағалады.

    Жер асты дүмпулері жергілікті уақытпен 19:44-те (Астана уақытымен 17:44) тіркелген. Оны мегаполистің бірнеше аудан тұрғындары сезінген.

    Абырой болғанда, қираулар мен зардап шеккендер туралы ақпарат жоқ, сондай-ақ жергілікті тұрғындар арасында үрей байқалмаған.

    Бұған дейін Түркияның батысы мен оңтүстік-батысында болған нөсер жауын ірі су тасқынына ұласқанын жазған едік.

    Материал «Kazinform» агенттігіне серіктес ТАСС ақпараттық агенттігі тарапынан ұсынылды.

    Тегтер:
    Түркия Әлем жаңалықтары Жер сілкінісі
    Бақытгүл Абайқызы
    Бақытгүл Абайқызы
    Автор
    Соңғы жаңалықтар