Түркияда жер сілкінісі тіркелді
АСТАНА. KAZINFORM — Қара теңіздің Ыстанбұл маңындағы аумағында магнитудасы 3,7 балдық жер сілкінісі болды. Бұл туралы ТАСС агенттігі жазды.
Түркияның төтенше жағдайлар жөніндегі мемлекеттік басқармасы (AFAD) таратқан мәліметке сәйкес, зілзаланың эпицентрі Ыстанбұлдың солтүстік-батыс бағытында, жағалаудан шамамен 16 шақырым қашықтықта, 13 км тереңдікте орналасқан.
Ал Кандилли сейсмологиялық обсерваториясы дүмпудің магнитудасын 3,9 балл деп бағалады.
Жер асты дүмпулері жергілікті уақытпен 19:44-те (Астана уақытымен 17:44) тіркелген. Оны мегаполистің бірнеше аудан тұрғындары сезінген.
Абырой болғанда, қираулар мен зардап шеккендер туралы ақпарат жоқ, сондай-ақ жергілікті тұрғындар арасында үрей байқалмаған.
Бұған дейін Түркияның батысы мен оңтүстік-батысында болған нөсер жауын ірі су тасқынына ұласқанын жазған едік.
Материал «Kazinform» агенттігіне серіктес ТАСС ақпараттық агенттігі тарапынан ұсынылды.