Түркиядағы табиғи апаттар: оңтүстікте — орман өрттері, солтүстікте — толассыз жаңбыр
АСТАНА. KAZINFORM — Түркия елдің әртүрлі өңірлерінде екі бірдей табиғи апатпен бір уақытта күресіп жатыр, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Елдің оңтүстігінде, Анталья провинциясындағы танымал туристік аудан Манавгатта орман алқаптары өртеніп жатса, солтүстікте, Қаратеңіз өңірінде күшті жаңбыр салдарынан су тасқыны мен көшкіндер болғаны белгілі болды.
Антальядағы туристік аймақта өрт болды
Кеше кешке Манавгат қаласына қарасты Кумкёй ауданында жағалау маңындағы қамыспен қалың өскен құрғақ аумақта өрт шықты. Анталья губернаторы Хулуси Шахиннің айтуынша, ыстық және желді ауа райының салдарынан от жылдам таралған. Алайда өрт сөндіру қызметтері оқиға орнына жедел жетіп, өрттің үлкен аумақты шарпуына жол бермей, оны дер кезінде оқшаулады.
Сақтық шарасы ретінде жақын маңда орналасқан қонақүйлердің бірі эвакуацияланды. Губернатордың айтуынша, бұл шешім туристерді түтіннің әсерінен қорғау мақсатында қабылданған. Қазіргі уақытта аймақтағы қонақүйлерге қауіп жоқ, барлық қызметтер толық дайындық режимінде жұмыс істеп жатыр.
Қаратеңіз жағалауындағы су тасқыны мен көшкіндер
Солтүстік провинциялар — Ризе, Трабзон, Артвин және Гиресунда басқа табиғи апат түрі өршіп тұр. 20 қыркүйектің түнінде басталған нөсер жауындар өзендердің арнасынан асып кетуіне, жолдардың су астында қалуына және көшкіндердің пайда болуына себеп болды. Әсіресе Ризе провинциясындағы Ардешен, Фындыклы, Калкандере және Чамлыхемшин аудандары қатты зардап шекті.
Табиғи апаттан кейін ондаған адам үйлерінде қамалып қалды. Құтқару қызметтері бес адамды, соның ішінде екі баланы аман алып шықты. Тунка ауылында көшкін мен су тасқыны үйлерге баратын жолды жапты. Онда эвакуация ауыр техниканың көмегімен жүргізілді.
Фындыклы ауданында Арылы және Чаглаян өзендеріндегі су деңгейі күрт көтеріліп, қатты су тасқындары болды. Жергілікті тұрғындардың айтуынша, 19-дан 20 қыркүйекке қараған түні көпір опырылып түскен. Қуанышқа орай құтқару қызметі алдын ала құлаған көпірге жолды жауып қойған, сондықтан құрбандар болмады.
Ескерту және сақтық шаралары
Түркияның метеорологиялық қызметі Қаратеңіз өңірі үшін жаңа ескертулер жасады. Ал Анталья губернаторы азаматтарға құрғақ және желді ауа райы жағдайында сақ болуға, орманда от жақпауға және пикниктерден аулақ болуға шақырды.
Бұған дейін біз Түркияда табиғи апаттардың алдын алу үшін жаңа министрлік құрылатыны туралы жазған едік. Бұл ведомство табиғи апаттардың алдын алу және олардың салдарын жою жөніндегі жұмыстарды үйлестіреді.