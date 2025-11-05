Антарктидадағы Хектория мұздығы екі айда 8 км артқа шегінді
АСТАНА.KAZINFORM — Антарктикалық түбектегі Хектория мұздығы 2022 жылдың екі айында 8 км-ден астам артқа шегінді. Бұл туралы АҚШ-тың Колорадо университетінің Боулдердегі зерттеушілері хабарлады, деп жазды Анадолы агенттігі.
Ғалымдар зерттеуді мұздықтың геофизикалық мәліметтері мен спутниктік суреттер негізінде жасаған.
Зерттеушілердің мәліметінше, екі ай ішінде мұздықтың еру жылдамдығы – 8 км-ден астам артқа шегінуге мәжбүр етті. Ғалымдар мұндай тез бұзылудың себебі мұз қабатының астындағы су қысымының артуынан деп болжап отыр. Бұл ірі мұз массаларының жарылып үзілуіне әкелетінін атап өтті.
Зерттеушілер мұндай процестер Антарктиданың басқа мұздықтарында да болуы мүмкін екенін ескертеді, бұл жаһандық теңіз деңгейінің көтерілуіне үлкен қауіп төндіреді. Олар континенттегі мұз қабаттарын мұқият зерттеудің маңыздылығын атап өтті, бұл болашақ климаттық өзгерістерді алдын ала болжауға мүмкіндік береді.
Зерттеу нәтижелері Nature Geoscience ғылыми журналында жарияланған.