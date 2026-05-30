Anthropic ЖИ саласындағы ең қымбат стартапқа айналды
АСТАНА. KAZINFORM — Америкалық Anthropic компаниясы соңғы қаржыландыру кезеңінде 65 млрд доллар жинап, нәтижесінде құны 965 млрд долларға артты, деп хабарлайды Armenpress.
Бұл қадамнан кейін Anthropic компаниясы ChatGPT әзірлеушісі OpenAI компаниясынан асып кетті. Оның соңғы инвестициялық кезеңі 852 млрд доллар жинап, оны әлемдегі екінші ірі жасанды интеллект стартапына айналдырды.
The Hill басылымы Anthropic компаниясының айтарлықтай жетістікке жеткенін атап өтті: үш ай бұрын ол 380 млрд доллар бағамен 30 млрд доллар жинады.
Anthropic және OpenAI 2026 жылы биржаға шығуды жоспарлап отыр. Олардың ең жақын бәсекелестерінің бірі, Илон Масктың SpaceX компаниясы, алғашқы биржаға шығуға өтініш беріп, жасанды интеллект саласындағы үш ірі компанияның біріншісі болды.
SpaceX компаниясының нарықтық капиталы (1,25 триллион доллар) Уолл-стрит тарихындағы ең жоғары көрсеткіш болады деп болжанды.
Бұдан бұрын Қазақстанда AI-стартаптар мен зерттеулерді қолдаудың жаңа бағдарламалары іске қосылатынын жаздық.