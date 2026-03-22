02:38, 22 Наурыз 2026 | GMT +5
Антигуа және Барбуда жағалауында 6,5 магнитудалы жер сілкінісі болды
АСТАНА. KAZINFORM — Антигуа және Барбуда жағалауында 6,5 магнитудалы жер сілкінісі тіркелді. Бұл туралы Еуропа–Теңізорта сейсмологиялық орталығы хабарлады, деп Белта жазды.
Олардың мәліметі бойынша, эпицентр елдің астанасы Сент-Джонс қаласынан солтүстік-шығысқа қарай 1826 км қашықтықта орналасқан. Бұл қалада шамамен 24,2 мың адам тұрады. Жер сілкінісінің очагы 10 км тереңдікте болған.
Қазіргі уақытта зардап шеккендер немесе зақымданған ғимараттар туралы ақпарат жоқ. Цунами қаупі жарияланбады.
