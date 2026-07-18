Apple Nvidia-ны басып озып, қайтадан әлемдегі ең қымбат компанияға айналды
АСТАНА.KAZINFORM - IPhone өндірушісі нарықтық капиталдандыру бойынша Чип өндірушіден тағы да асып түсті, деп хабарлайды Bild.
Биржадағы Apple акциялары аздап өсті. Енді компанияның биржалық құны шамамен 4,9 триллион доллар. Nvidia компаниясының құны шамамен 4,8 триллион доллар.
Технологиялық сектордағы инвесторлар қазіргі уақытта өз активтерін қайта теңгерімдеп жатыр. Көпшілігі соңғы айлардағы рекордтық өсімнен кейін жасанды интеллект және жартылай өткізгіш акцияларын сатып жатыр.
Apple компаниясы ірі HSBC банкінен қосымша қолдау алды. Оның сарапшылары компания акцияларының өсетініне сеніп, өз клиенттеріне сатып алуды ұсынды. Олар бұл өсімді жасанды интеллект мүмкіндіктерімен, жаңартылған Siri, басқа нарықтарда «Apple Intelligence» іске қосылуымен және алдағы өнімдердің, соның ішінде бүктелетін iPhone-ның көптігімен байланыстырады.
Акция бағасының одан әрі өсуі көбінесе компаниялардың тоқсандық есебін жариялауға байланысты.
Apple өз нәтижелерін 30 шілдеде, ал Nvidia 26 тамызда хабарлайды.
Инвесторлар негізінен оның қызмет көрсету бағытын, Қытай нарығындағы оқиғаларды және iPhone 18 туралы жаңалықтарды бақылап отыр. Бұл есептер алдағы апталарда қай компанияның әлемдегі ең құнды компания ретіндегі орнын сақтап қалатынын анықтауы мүмкін.
Apple бұған дейін OpenAI-ге қарсы сотқа шағым түсіріп, компанияны жасанды интеллектті дамытуда коммерциялық құпияларды заңсыз пайдаланды деп айыптаған болатын.