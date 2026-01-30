Apple сатылымы 16%-ға өсті
АСТАНА.KAZINFORM — Apple компаниясының тоқсандық таза түсімі 16%-ға өсті, деп хабарлайды Анадолы.
АҚШ-тың технологиялық алыбы Apple компаниясының тоқсандық таза түсімі жылдық мәнде 16%-ға артып, нарық болжамдарынан жоғары болды.
Компания деректеріне сәйкес, есепті кезеңдегі жалпы таза түсім өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 16%-ға өсіп, 143,8 млрд доллар болды.
Өткен жылдың осы кезеңінде Apple компаниясының таза түсімі 124,3 млрд доллар болған. Ал тоқсандық таза пайда 42,1 млрд доллар болды, бұл бір жыл бұрынғы 36,3 млрд доллармен салыстырғанда айтарлықтай жоғары.
Бір акцияға шаққандағы пайда 2,4 доллардан 2,84 долларға дейін өсті.
Түсім де, бір акцияға шаққандағы пайда да нарықтың болжамынан жоғары болды.
Есепті кезеңде iPhone және iPad сатылымы өскен, ал Mac компьютерлерінің сатылымы төмендеген.
27 желтоқсанда аяқталған тоқсанда iPhone сатылымынан түскен түсім жылдық мәнде 23%-ға өсіп, 85,3 млрд доллар болды. Бұл көрсеткіш те нарық күткен деңгейден жоғары болды.
iPad сатылымы 6%-ға өсіп, 8,6 млрд доллар болды. Ал Mac сатылымы 7%-ға қысқарып, 8,4 млрд долларға дейін төмендеді.
Айта кетелік Apple — әлемдегі ең қымбат бренд атанған еді.