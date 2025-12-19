Апта аяғында доллар 515-520 теңгеден саудаланып жатыр
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар: сатып алу - 515,71 теңге, сату - 517,82 теңге;
- еуро: сатып алу - 602,80 теңге, сату - 607,76 теңге;
- рубль 6,41 - 6,53 теңге аралығында саудаланады.
- юань 72,90 - 75,62 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар 513,60 теңгеден сатып алынады, 520,53 теңгеден сатылады;
- еуро: сатып алу - 598,60 теңге, сату - 608,57 теңге;
- рубль: сатып алу - 6,41 теңге, сату - 6,57 теңге;
- юань 72,92 теңгеден сатып алынады, 77,08 теңгеден сатылады.
Еске салайық, 18 желтоқсан күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 0,77 теңгеге арзандап, 513,55 теңге болды.