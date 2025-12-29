Апта басында доллар нығая түсті
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Қазақстан қор биржасындағы (KASE) сауда-саттық қорытындысы бойынша доллар қымбаттады.
Күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 0,52 теңгеге қымбаттап, 504,76 теңге болды. Ұлттық банктің ресми бағамы - 504,6 теңге.
Kurs.kz мәліметіне сәйкес, Алматының ақша айырбастау пункттерінде доллар орта есеппен 504,75 теңгеден сатып алынады, 509,01 теңгеден сатылады. Еуро 591,30 – 598,04 теңге, ал рубль 6,35 – 6,48 теңге аралығында саудаланады. Ал юань 72,19 теңгеден сатып алынады, 75,00 теңгеден сатылады.
Елорданың ақша айырбастау орындарында:
- доллар 503,00 теңгеден сатып алынады, 510,01 теңгеден сатылады;
- еуро: сатып алу - 591,00 теңге, сату - 601,00 теңге;
- рубль: сатып алу - 6,35 теңге, сату - 6,55 теңге.
- юань: сатып алу - 72,55 теңге, сату - 77,01 теңге.
Еске салайық, өткен апта аяғында доллардың орташа бағамы 7,44 теңгеге арзандап, 504,60 теңге болды.